Не дороже миллиона: старт продаж обновленного Lada Largus

Цена пятиместных версий — от 690 900 рублей. Все комплектации стоят до 1 млн рублей.

С 5 марта 2021 года автомобили обновленного семейства Lada Largus доступны к покупке у официальных дилеров Lada, об этом сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Цены и комплектации озвучили еще 19 февраля, но автомобили можно было лишь предзаказать на сайте производителя, а теперь они есть в наличии в автосалонах. Напомним, дилерская сеть Lada в России насчитывает 300 автосалонов.

Как известно, цены на 5-местные пассажирские версии начинаются от 690 900 рублей, на 7-местные — от 817 900 рублей. Версия Cross с 5-местным салоном стоит от 865 900 рублей, с 7-местным — от 892 900 рублей. Прайс на коммерческие фургоны стартует от 685 900 рублей. Всего же на момент публикации заметки на официальном сайте производителя значится 15 комплектаций универсала, 10 комплектаций кросс-версии и 9 комплектаций фургона.

Самый дорогой вариант — это Largus Cross с 7-местным салоном в комплектации Luxe/Prestige, такой стоит 981 900 рублей

В рамках фейслифта семейство получило новое оформление передней части с ДХО в фарах, перенесенные с капота на жабо форсунки омывателя лобового стекла, зеркала с повторителями образца Lada Vesta, а также новую панель приборов, мультируль с обогревом, камеру заднего вида, мультимедиа с навигацией и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, улучшенную шумоизоляцию, обогрев ветрового стекла и задних сидений, датчик дождя и света, подлокотник водителя с боксом для хранения, новые передние сиденья с улучшенной формой и новой обивкой, круиз-контроль. Многие решения перекочевали с Renault Duster и Lada XRAY Cross.

Кроме того, на Ларгусе появилась новая версия 8-клапанного мотора, развивающего 90 л.с., и теперь такой же будут ставить и на Гранту.

Фото: АВТОВАЗ