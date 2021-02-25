На Lada Granta поставят новый мотор

Новый восьмиклапанный двигатель ВАЗ-11182, доступный с февраля для семейства Lada Largus, будет устанавливаться и на Lada Granta. Об этом сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на открытую базу Росстандарта, в котором опубликовано расширенное ОТТС для Гранты.
Формально в семействе Lada Granta теперь четыре мотора (все 1,6-литровые, два 8-клапанных и два 16-клапанных), но, скорее всего, новый восьмиклапанник заменит собой предыдущий, ВАЗ-11186 — такая рокировка уже произошла в линейке Lada Largus (там ранее применялся вариант того же мотора, ВАЗ-11189).
В отличие от прежних, у нового ВАЗ-11182 облегченная шатунно-поршневая группа, а также модернизированные газораспределительный механизм и коленвал.
Мотор прибавил в мощности на 3 л.с. (до 90 л.с.), а также заимел смещенную в зону низких оборотов полку крутящего момента — теперь 80% от максимума доступны уже с 1000 об/мин. На АВТОВАЗе считают этот мотор частичной альтернативой дизелю.
- Производитель заявил также, что все нововведения в моторе ВАЗ-11182 не скажутся на надежности — она останется на высоком уровне.
Фото: АВТОВАЗ