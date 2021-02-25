На Lada Granta поставят новый мотор — журнал За рулем

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На Lada Granta поставят новый мотор

Это будет тот же улучшенный вариант восьмиклапанника, который идет на Ларгус.

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Новый восьмиклапанный двигатель ВАЗ-11182, доступный с февраля для семейства Lada Largus, будет устанавливаться и на Lada Granta. Об этом сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на открытую базу Росстандарта, в котором опубликовано расширенное ОТТС для Гранты.

Формально в семействе Lada Granta теперь четыре мотора (все 1,6-литровые, два 8-клапанных и два 16-клапанных), но, скорее всего, новый восьмиклапанник заменит собой предыдущий, ВАЗ-11186 — такая рокировка уже произошла в линейке Lada Largus (там ранее применялся вариант того же мотора, ВАЗ-11189).

Помимо нового восьмиклапанника, у Гранты осталось два 16-клапанных мотора — на 98 и 106 л.с.
Помимо нового восьмиклапанника, у Гранты осталось два 16-клапанных мотора — на 98 и 106 л.с.

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В отличие от прежних, у нового ВАЗ-11182 облегченная шатунно-поршневая группа, а также модернизированные газораспределительный механизм и коленвал.

Мотор прибавил в мощности на 3 л.с. (до 90 л.с.), а также заимел смещенную в зону низких оборотов полку крутящего момента — теперь 80% от максимума доступны уже с 1000 об/мин. На АВТОВАЗе считают этот мотор частичной альтернативой дизелю.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 1997 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

лгп

Недостатки:

лгрп

Комментарий:

Здравствуйте, друзья. Интересный тест, спасибо автору. Я тоже создал автомобильный сайт. Сейчас заказал продвижение на сервисе http://ktoprodvinul.ru/ , хочу чтоб отображался на передовых позициях в поисковике. Буду не только продавать, но и обменивать автозапчасти. Позже напишу и название сайта.

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