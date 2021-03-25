Новый мотор ВАЗ-11182: как он попал на Ларгус

История вазовского восьмиклапанника насчитывает почти 40 лет. Его «родоначальника» ставили еще на «восьмерку»!
- шатунно-поршневую группу облегчили, шатуны стали узкими и с колотой нижней головкой для увеличения жесткости.
- обновили газораспределительный механизм. За натяжение суженного до 17 мм ремня со 113 зубьями «отвечал» подпружиненный ролик.
- поставили новый насос охлаждающей жидкости с более надежными подшипником и сальником.
В результате шум и вибрации снизились, уменьшился расход топлива, улучшились мощностные характеристики.
Нам нужен «безвтык»
Мотор получился замечательный, но с одной важной для наших условий особенностью: он был «втыковой». Это означает, что при обрыве ремня поршни встретятся с клапанами и мотор придется ремонтировать.
Многочисленные испытания доказали, что ремень ГРМ будет ходить больше 200 000 км. Но при серийном производстве что-то пошло не так, и приводы часто выходили из строя еще до плановой замены.
Мы испытали это на себе: во время длительного теста ремни ГРМ у редакционных автомобилей Лада Гранта и Datsun mi-DO ремни оборвались раньше 70 000 км.
В середине 2018 года проблему устранили — на восьмиклапанник стали устанавливать безвтыковые поршни. Углубления в днище исключили вероятность контакта поршней с клапанами. Ремни продолжали рваться (позднее их ресурс тоже увеличили), но последствия были уже не столь трагические.
Встреча с Ларгусом
На Ларгус восьмиклапанник попал стараниями вазовских мотористов. Когда появился облегченный ВАЗ-21116, они по собственной инициативе установили его на Ларгус и как бы невзначай показали высшему руководству. Машина всем понравилась, но в серию тогда не пошла.
Об этой модификации вспомнили через несколько лет, когда стали удешевлять производство. Тогда-то и решили поменять дорогой мотор Renault (его поставляли из Румынии) на вазовский. Тем более что отечественный агрегат был мощнее и экономичнее.
Так под капотом Ларгуса прописался двигатель ВАЗ-11189. Собственный индекс он получил, поскольку ему изменили опоры и почти все навесные агрегаты (насос гидроусилителя руля, генератор, компрессор кондиционера).
Нужно больше тяги
Ларгус с двигателем ВАЗ-11189 ехал пристойно. Но когда автомобиль грузили под завязку, недостаток мощи чувствовался. Подоспевшие нормы Евро-5 еще больше придушили мотор. И перед мотористами поставили новую задачу — на основе старого блока построить более современный и новый мотор. Его-то мы и увидели в серийном исполнении на обновленном Ларгусе.
Несмотря на незначительную (на первый взгляд) прибавку в мощностных характеристиках, мотор стал более тяговитым, а потому удобным для езды. А внутри его действительно полностью перетряхнули.
В нижней части двигателя
На ВАЗ-11182 поставили новый облегченный коленвал. Он имеет уменьшенный диаметр шатунной шейки (43 вместо 47,8 мм), как у 1,8-литрового мотора ВАЗ-21179. Это гарантирует хорошие прочность и ресурс: ведь такая шейка выдерживает нагрузки на моторе с мощностью 122 л.с. При этом снизятся механические потери на трение.
Логичным шагом стало применение вкладышей и шатунов от того же ВАЗ-21179. Поршень прежнего восьмиклапанника немного изменился по форме и высоте, но по-прежнему остался невтыковым. Поршневые кольца доработали с целью повышения ресурса.
Что осталось от головки цилиндров
Общая архитектура сохранилась — впускные и выпускные клапаны установлены под углом к оси цилиндров и приводятся от распредвала через толкатели. Но внутри изменились почти все детали: стержни клапанов (их выпускает фирма Mahle) имеют диаметр 5 мм против прежних 8 мм. Соответственно, установлены другие втулки клапанов, маслоотражательные колпачки, тарелки и сухари клапанов. Тарелка клапана и сухари использованы от двигателя ВАЗ-21179, а маслоотражательные колпачки — от мотора Н4М (разработан инженерами фирмы Nissan, производится на АВТОВАЗе). Распредвал открывает клапаны с помощью толкателей от того же мотора Н4М.
Все детали имеют меньшую массу, а, соответственно, инерционность привода стала ниже. Клапаны открываются и закрываются с большим ускорением — фазы газораспределения оптимизируются.
Новые клапаны с тонкими стержнями меньше затрудняют течение топливовоздушной смеси и отработавших газов по каналам головки блока, а это улучшает наполнение и продувку цилиндров.
Регулировка клапанов усложнится
Раньше регулировка клапанов требовала лишь снятия клапанной крышки, наличия нехитрого навыка и набора регулировочных шайб, которые у многих владельцев копились десятилетиями. Теперь для регулировки зазоров придется поднять распредвал, замерить стаканчики (толкатели) и покупать новые примерно по тысяче за штуку. Поэтому выгоднее обратиться на сервис. Тем более что регулировать зазоры теперь придется реже — лишь каждые 90 000 км.
Не «лошадьми» едиными
Двигатель прибавил всего три лошадиных силы (с 87 до 90 л.с.). Немного, но мощность нужна, лишь когда едешь газ в пол на максимальных оборотах. Гораздо важнее заметное повышение тяги во время движения на низких оборотах. Крутящий момент 115 Н·м достигается уже на 1000 об/мин. Получается, что 80% момента доступно на самых низах!
Это значит, что для хорошего старта и разгона Ларгуса не нужно раскручивать мотор до высоких оборотов. По характеру похож на дизель. И такой двигатель очень подходит Ларгусу.
- Основные проблемы вазовского двигателя 1.6 рассмотрены тут.
Фото: АВТОВАЗ и «За рулем»