Новый мотор ВАЗ-11182: как он попал на Ларгус

Прежним у двигателя остался лишь блок цилиндров. Кстати, он — чугунный, а потому ремонтопригодный, в отличие от аналогичных алюминиевых деталей у многих современных моторов.

История вазовского восьмиклапанника насчитывает почти 40 лет. Его «родоначальника» ставили еще на «восьмерку»!

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Десять лет назад восьмиклапанный двигатель пережил глубокую модернизацию:

шатунно-поршневую группу облегчили, шатуны стали узкими и с колотой нижней головкой для увеличения жесткости.

обновили газораспределительный механизм. За натяжение суженного до 17 мм ремня со 113 зубьями «отвечал» подпружиненный ролик.

поставили новый насос охлаждающей жидкости с более надежными подшипником и сальником.

В результате шум и вибрации снизились, уменьшился расход топлива, улучшились мощностные характеристики.

Нам нужен «безвтык»

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Мотор получился замечательный, но с одной важной для наших условий особенностью: он был «втыковой». Это означает, что при обрыве ремня поршни встретятся с клапанами и мотор придется ремонтировать.

Многочисленные испытания доказали, что ремень ГРМ будет ходить больше 200 000 км. Но при серийном производстве что-то пошло не так, и приводы часто выходили из строя еще до плановой замены.

Мы испытали это на себе: во время длительного теста ремни ГРМ у редакционных автомобилей Лада Гранта и Datsun mi-DO ремни оборвались раньше 70 000 км.

Такие следы оставляют открытые клапаны на втыковом поршне. При этом гнутся сами, а могут повредить направляющие втулки.

В середине 2018 года проблему устранили — на восьмиклапанник стали устанавливать безвтыковые поршни. Углубления в днище исключили вероятность контакта поршней с клапанами. Ремни продолжали рваться (позднее их ресурс тоже увеличили), но последствия были уже не столь трагические.

Встреча с Ларгусом

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На Ларгус восьмиклапанник попал стараниями вазовских мотористов. Когда появился облегченный ВАЗ-21116, они по собственной инициативе установили его на Ларгус и как бы невзначай показали высшему руководству. Машина всем понравилась, но в серию тогда не пошла.

Об этой модификации вспомнили через несколько лет, когда стали удешевлять производство. Тогда-то и решили поменять дорогой мотор Renault (его поставляли из Румынии) на вазовский. Тем более что отечественный агрегат был мощнее и экономичнее.

Так под капотом Ларгуса прописался двигатель ВАЗ-11189. Собственный индекс он получил, поскольку ему изменили опоры и почти все навесные агрегаты (насос гидроусилителя руля, генератор, компрессор кондиционера).

Нужно больше тяги

Ларгус с двигателем ВАЗ-11189 ехал пристойно. Но когда автомобиль грузили под завязку, недостаток мощи чувствовался. Подоспевшие нормы Евро-5 еще больше придушили мотор. И перед мотористами поставили новую задачу — на основе старого блока построить более современный и новый мотор. Его-то мы и увидели в серийном исполнении на обновленном Ларгусе.

Двигатель ВАЗ-11182 можно назвать новым. Из основных деталей прежним остался лишь блок цилиндров. Кстати, он — чугунный, а потому ремонтопригодный, в отличие от аналогичных алюминиевых деталей у многих современных моторов.

Несмотря на незначительную (на первый взгляд) прибавку в мощностных характеристиках, мотор стал более тяговитым, а потому удобным для езды. А внутри его действительно полностью перетряхнули.

В нижней части двигателя

На ВАЗ-11182 поставили новый облегченный коленвал. Он имеет уменьшенный диаметр шатунной шейки (43 вместо 47,8 мм), как у 1,8-литрового мотора ВАЗ-21179. Это гарантирует хорошие прочность и ресурс: ведь такая шейка выдерживает нагрузки на моторе с мощностью 122 л.с. При этом снизятся механические потери на трение.

Диаметр шатунных шеек уменьшился, но шатуны и вкладыши от ВАЗ-21179 шире, чем были раньше. Поэтому несущая способность подшипника скольжения не пострадала.

Логичным шагом стало применение вкладышей и шатунов от того же ВАЗ-21179. Поршень прежнего восьмиклапанника немного изменился по форме и высоте, но по-прежнему остался невтыковым. Поршневые кольца доработали с целью повышения ресурса.

Что осталось от головки цилиндров

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Общая архитектура сохранилась — впускные и выпускные клапаны установлены под углом к оси цилиндров и приводятся от распредвала через толкатели. Но внутри изменились почти все детали: стержни клапанов (их выпускает фирма Mahle) имеют диаметр 5 мм против прежних 8 мм. Соответственно, установлены другие втулки клапанов, маслоотражательные колпачки, тарелки и сухари клапанов. Тарелка клапана и сухари использованы от двигателя ВАЗ-21179, а маслоотражательные колпачки — от мотора Н4М (разработан инженерами фирмы Nissan, производится на АВТОВАЗе). Распредвал открывает клапаны с помощью толкателей от того же мотора Н4М.

Все детали имеют меньшую массу, а, соответственно, инерционность привода стала ниже. Клапаны открываются и закрываются с большим ускорением — фазы газораспределения оптимизируются.

Новые клапаны с тонкими стержнями меньше затрудняют течение топливовоздушной смеси и отработавших газов по каналам головки блока, а это улучшает наполнение и продувку цилиндров.

Регулировка клапанов усложнится

Раньше регулировка клапанов требовала лишь снятия клапанной крышки, наличия нехитрого навыка и набора регулировочных шайб, которые у многих владельцев копились десятилетиями. Теперь для регулировки зазоров придется поднять распредвал, замерить стаканчики (толкатели) и покупать новые примерно по тысяче за штуку. Поэтому выгоднее обратиться на сервис. Тем более что регулировать зазоры теперь придется реже — лишь каждые 90 000 км.

Цельный толкатель клапана вместо прежней конструкции с регулировочной шайбой — шаг вперед. Но потребителю этот шаг осложнит обслуживание при больших пробегах.

Не «лошадьми» едиными

Двигатель прибавил всего три лошадиных силы (с 87 до 90 л.с.). Немного, но мощность нужна, лишь когда едешь газ в пол на максимальных оборотах. Гораздо важнее заметное повышение тяги во время движения на низких оборотах. Крутящий момент 115 Н·м достигается уже на 1000 об/мин. Получается, что 80% момента доступно на самых низах!

Это значит, что для хорошего старта и разгона Ларгуса не нужно раскручивать мотор до высоких оборотов. По характеру похож на дизель. И такой двигатель очень подходит Ларгусу.

С начала 2021 года на рестайлинговый Ларгус стали ставить мотор, который изменился существеннее, чем сам автомобиль. Заменили большинство крупных деталей и узлов — более 20 наименований!

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Фото: АВТОВАЗ и «За рулем»