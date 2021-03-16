Lada Largus 2021: 5 важных (и нужных) обновлений

Модернизированный мотор, новый интерьер, улучшенная шумоизоляция, дополнительные опции… — рестайлинг не только освежил Ларгус, но и исправил многие недочеты его предшественника.

Двигатель: 48 обновлений и плюс 3 л.с.

Модернизированный 8-клапанный ВАЗ-11182, пришедший на смену мотору с индексом 11189, серьезно доработали. В нем аж 48 новых деталей: заменили практически все нутро. Степень сжатия выросла с 10,3 до 10,5, мощность — с 87 до 90 сил, крутящий момент — со 140 до 143 Нм. Расход бензина в городе снизился на 0,3 л/100 км.

Двигатель оставил впечатление достаточно шустрого и экономичного. Причем экономию дает не только снижение «аппетита», но и менее трудоемкое обслуживание. Например, первая регулировка клапанов — только на 90 000 км пробега. Вазовцы подсчитали, что в эксплуатации мотор сэкономит относительно предшественника почти 5000 рублей в год.

Минус: двигатель мощностью 106 сил остался прежним — ему требуется достаточно много времени на обкатку. По крайней мере, тестовый Ларгус с пробегом 1500 км ехал вяло.

Мультируль и камера

Главные изменения произошли в салоне. Неудивительно — в наше время и небогатые покупатели хотят видеть в машине современные опции и атрибуты комфорта. Прежний Ларгус был чересчур аскетичен!

Передняя панель от Дастера гораздо удобнее логановской. Но и она сильно устарела.

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После рестайлинга по оснащению он не уступает другим тольяттинским моделям. Радуют новые зимние опции: обогревы руля, ветрового стекла и задних сидений. Также в богатых комплектациях появились датчики дождя и света, круиз-контроль и ограничитель скорости, мультируль, передний подлокотник, камера заднего вида. Поставили мультимедийную систему с навигацией и функциями Android Auto и Applе CarPlay.

Богаче стали и начальные комплектации, и дорогие. Например, центральный замок с дистанционным управлением ставят на все Ларгусы.

Минус: так и не появились боковые подушки безопасности.

Тишина в салоне

Ларгус прежде был шумным. После рестайлинга для люксовой комплектации предусмотрели дополнительный пакет шумоизоляции. «Сверхплановые» маты уложили на полу, в стойках кузова, дверях, колесных арках и на потолке. То есть практически везде.

Передние кресла от Иксрея — они удобнее прежних, что ставили на Ларгус. Между ними — подлокотник.

Результат — снижение внутреннего шума на 1,7–2,7 дБ при скорости 100 км/ч на пятой передаче. А при интенсивном разгоне на третьей — на 5,1 дБ. Отличные (и ощутимые) показатели.

Минус: нет дополнительной шумоизоляции на моторном щите.

Улучшили обзорность

Фары взяты от Логана второго поколения, в простом варианте — без светодиодов в ходовых огнях. Светят достойно: ярко и равномерно.

Сзади только одно изменение — камера заднего вида, которой раньше не было. Серый цвет тоже новый, и он доступен только для Ларгуса Cross.

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Доступ для замены ламп остался хорошим. Больше видно в боковые зеркала. Их корпуса, кстати, от Весты, со светодиодными повторителями поворотников во всех комплектациях.

Правое зеркало больше не перекрывается стойкой кузова. Камера заднего вида — хорошее дополнение к парктронику.

Минус: у камеры заднего вида нет омывателя — хотя он есть на Ниве Travel. Нет на дисплее и динамических линий разметки (у Весты есть).

Всё на своих местах (почти!)

Эргономика старого Ларгуса с салоном от «первого» Логана была своеобразна — всё не на своих местах. Теперь почти всё исправили. Разве что джойстик регулировки зеркал оставили под ручником. Приборной панелью поделился Duster, передними сиденьями — XRAY, комбинацией приборов — XRAY Cross, рулем — Веста.

Ура! Клавиши обогрева сидений теперь расположены удобно — в нижней части центральной консоли. С ними по соседству и обогрев ветрового стекла.

Кнопки обогрева сидений перебрались на центральную консоль (наконец-то!), клавиши стеклоподъемников — на двери.

На баранке появились удобные кнопки управления «круизом», ограничителем скорости и музыкой. На дорогих версиях установлена мультимедиа с цветным тачскрином.

Минус: экран мультимедиа расположен очень низко — приходится тянуться и отвлекаться от дороги. Но все лучше, чем простейшая однодиновая магнитола, которая была раньше.

Механика — это навсегда?

Автоматизированной трансмиссии нет и не будет. Представители марки прямо не говорят «нет», но недвусмысленно намекают.

Робот с одним сцеплением уходит из вазовской гаммы. Четырехступенчатый автомат DP2 стар и с двигателями ВАЗа не агрегатируется (эту работу пришлось бы проделать с нуля). Вариатор потребует введения в гамму 113-сильного мотора, и такая силовая установка сильно бы повысила цену универсала. А к повышению стоимости целевая аудитория Ларгуса очень чувствительна.

Шагнет за миллион?

Диапазон цен на универсал и Cross-версию — от 700 тысяч до миллиона рублей. И цены грозят повысить. Но все равно Ларгус останется самым доступным среди больших универсалов (тем более семиместных). К тому же рестайлинг получился удачным.