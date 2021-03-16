Lada Largus 2021: 5 важных (и нужных) обновлений

Двигатель: 48 обновлений и плюс 3 л.с.
Модернизированный 8-клапанный ВАЗ-11182, пришедший на смену мотору с индексом 11189, серьезно доработали. В нем аж 48 новых деталей: заменили практически все нутро. Степень сжатия выросла с 10,3 до 10,5, мощность — с 87 до 90 сил, крутящий момент — со 140 до 143 Нм. Расход бензина в городе снизился на 0,3 л/100 км.
Двигатель оставил впечатление достаточно шустрого и экономичного. Причем экономию дает не только снижение «аппетита», но и менее трудоемкое обслуживание. Например, первая регулировка клапанов — только на 90 000 км пробега. Вазовцы подсчитали, что в эксплуатации мотор сэкономит относительно предшественника почти 5000 рублей в год.
Минус: двигатель мощностью 106 сил остался прежним — ему требуется достаточно много времени на обкатку. По крайней мере, тестовый Ларгус с пробегом 1500 км ехал вяло.
Мультируль и камера
Главные изменения произошли в салоне. Неудивительно — в наше время и небогатые покупатели хотят видеть в машине современные опции и атрибуты комфорта. Прежний Ларгус был чересчур аскетичен!
После рестайлинга по оснащению он не уступает другим тольяттинским моделям. Радуют новые зимние опции: обогревы руля, ветрового стекла и задних сидений. Также в богатых комплектациях появились датчики дождя и света, круиз-контроль и ограничитель скорости, мультируль, передний подлокотник, камера заднего вида. Поставили мультимедийную систему с навигацией и функциями Android Auto и Applе CarPlay.
Богаче стали и начальные комплектации, и дорогие. Например, центральный замок с дистанционным управлением ставят на все Ларгусы.
Минус: так и не появились боковые подушки безопасности.
Тишина в салоне
Ларгус прежде был шумным. После рестайлинга для люксовой комплектации предусмотрели дополнительный пакет шумоизоляции. «Сверхплановые» маты уложили на полу, в стойках кузова, дверях, колесных арках и на потолке. То есть практически везде.
Результат — снижение внутреннего шума на 1,7–2,7 дБ при скорости 100 км/ч на пятой передаче. А при интенсивном разгоне на третьей — на 5,1 дБ. Отличные (и ощутимые) показатели.
Минус: нет дополнительной шумоизоляции на моторном щите.
Улучшили обзорность
Фары взяты от Логана второго поколения, в простом варианте — без светодиодов в ходовых огнях. Светят достойно: ярко и равномерно.
Доступ для замены ламп остался хорошим. Больше видно в боковые зеркала. Их корпуса, кстати, от Весты, со светодиодными повторителями поворотников во всех комплектациях.
Правое зеркало больше не перекрывается стойкой кузова. Камера заднего вида — хорошее дополнение к парктронику.
Минус: у камеры заднего вида нет омывателя — хотя он есть на Ниве Travel. Нет на дисплее и динамических линий разметки (у Весты есть).
Всё на своих местах (почти!)
Эргономика старого Ларгуса с салоном от «первого» Логана была своеобразна — всё не на своих местах. Теперь почти всё исправили. Разве что джойстик регулировки зеркал оставили под ручником. Приборной панелью поделился Duster, передними сиденьями — XRAY, комбинацией приборов — XRAY Cross, рулем — Веста.
Кнопки обогрева сидений перебрались на центральную консоль (наконец-то!), клавиши стеклоподъемников — на двери.
На баранке появились удобные кнопки управления «круизом», ограничителем скорости и музыкой. На дорогих версиях установлена мультимедиа с цветным тачскрином.
Минус: экран мультимедиа расположен очень низко — приходится тянуться и отвлекаться от дороги. Но все лучше, чем простейшая однодиновая магнитола, которая была раньше.
Механика — это навсегда?
Автоматизированной трансмиссии нет и не будет. Представители марки прямо не говорят «нет», но недвусмысленно намекают.
Робот с одним сцеплением уходит из вазовской гаммы. Четырехступенчатый автомат DP2 стар и с двигателями ВАЗа не агрегатируется (эту работу пришлось бы проделать с нуля). Вариатор потребует введения в гамму 113-сильного мотора, и такая силовая установка сильно бы повысила цену универсала. А к повышению стоимости целевая аудитория Ларгуса очень чувствительна.
Шагнет за миллион?
Диапазон цен на универсал и Cross-версию — от 700 тысяч до миллиона рублей. И цены грозят повысить. Но все равно Ларгус останется самым доступным среди больших универсалов (тем более семиместных). К тому же рестайлинг получился удачным.