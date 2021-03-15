Lada XRAY и Лада Гранта: 5 основных конструктивных отличий

Гранта в техническом развитии отстает от Иксрея на 20 лет. Такая разница в возрасте у платформ, на которых построены эти Лады.

Платформа ВАЗ-2108 была разработана в начале 1980-х и была единственной основой для всех переднеприводников семейства. Гранта — последний автомобиль, построенный на этой (пускай и модернизированной) платформе. После вступления Лады в концерн Renault-Nissan появилась альтернатива — более современная «тележка» B0 (потом ее модернизированный вариант Global Access), на которой выпустили сначала универсал Ларгус, а потом приподнятый хэтчбек XRAY.

Кузов: просторнее и безопаснее

По простору и удобству салона Гранта серьезно проигрывает. База Гранты составляет 2476 мм, Иксрея — 2592 мм. Передняя колея у Иксрея шире на 50 мм, задняя — на 100 мм.

Это означает, что на заднем сиденье в Гранте трем пассажирам придется расположиться практически друг на друге. А XRAY на базе В0 можно назвать полноценным пятиместным автомобилем.

Не менее важный аспект: модели на платформе В0 гораздо безопаснее при аварии. Наши коллеги из газеты «Авторевю» провели фронтальные краш-тесты этих двух Лад. По результатам удара Гранте присудили лишь две звезды: при аварии водитель получает серьезные повреждения грудной клетки и бедер, а пассажир еще и травмирует голову. XRAY в аналогичном тесте заработал четыре звезды, что является хорошим показателем среди одноклассников.

Lada Granta с новым передком выглядит современно, но пассажирская капсула ни вместительнее, ни безопаснее не стала. Lada XRAY — современный хэтчбек с внушительным дорожным просветом. Отлично подходит для наших дорог.

Подвеска: все на подрамнике

Гранта — последняя выпускаемая у нас модель без подрамника. Когда проектировались первые «восьмерки», кузов был в прямом смысле слова несущим. К нему по отдельности крепились рычаги подвески, растяжки, стабилизатор поперечной устойчивости и рулевой механизм. Считалось, что жесткость кузова достаточна для обеспечения должной управляемости.

На Lada XRAY — жесткий подрамник, прикрепленный к лонжеронам автомобиля в четырех точках, объединяет множество узлов в передней части автомобиля. К подрамнику крепятся рычаги подвески, рулевой механизм, стабилизатор поперечной устойчивости и даже задняя опора силового агрегата. Такая схема не только улучшает управляемость, но еще и повышает безопасность автомобиля при аварии.

У Иксрея мощные L-образные рычаги прикреплены к замкнутому прямоугольному подрамнику. Передняя подвеска Гранты — тяги и рычаги крепятся к кузову по отдельности.

Сзади у обоих автомобилей — полузависимая балка, работающая на скручивание. У Гранты амортизаторы установлены внутри пружин, а у Иксрея, как и у всех автомобилей на платформе В0, пружины и амортизаторы разнесены. Такая компоновка, во-первых, позволяет получить множество вариантов подвески с разной грузоподъемностью. Во-вторых, позволяет сделать багажник более удобной формы. Неслучайно почти все мировые производители перешли на такую схему полузависимой задней подвески.

Тормоза: ручник с саморегулировкой

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Передние тормоза конструктивно схожи. А вот задние на Гранте выполнены по устаревшей схеме — самоподводящиеся тормозные цилиндры (причем еще от Жигулей) и без автомата подвода ручника. А ведь это еще и аварийный тормоз, от которого тоже зависит безопасность. Мировой автопром уже давно использует иную конструкцию: цилиндры со свободными поршнями и автоматическим устройством в распорной планке, обеспечивающим оптимальный зазор по колодкам и самоподвод стояночного тормоза. Именно такие механизмы и стоят на Иксрее.

Рулевое управление: «нижняя» рейка

И на Гранту, и на XRAY устанавливают электроусилители руля. Но при этом принципиально различаются схемы рулевого управления. У Гранты рейка из-за особенностей компоновки расположена сверху и рулевые тяги поворачивают колеса за амортизаторные стойки.

У Иксрея рулевой механизм закреплен внизу (на подрамнике), и рулевые тяги идут непосредственно к поворотным кулакам. Автомобиль с такой конструкцией управляется точнее, что сказывается и на комфорте, и на безопасности.

Электрика: проще собирать, труднее ремонтировать

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В Гранте много отдельных жгутов проводов, соединяющихся с коммутационными блоками при помощи разъемов. Это упрощает ремонт как при неисправностях проводки, так и при кузовном ремонте.

Проводка автомобилей на платформе В0 представляет собой огромные жгуты, которые входят в коммутационные блоки без разъемов. Проще и дешевле при сборке автомобилей, но менее пригодно для ремонта.

Гранта возьмет реванш

Истинный возраст автомобиля трудно скрыть даже за яркой современной внешностью. Лада Гранта — наследница традиций автомобилестроения сорокалетней давности. И поэтому и уступает свежим моделям по таким важным критериям как безопасность и комфорт. Основное ее достоинство — невысокая стоимость.

Новое поколение Лады Гранта будет построено на платформе CMF-B LS, которая станет общей для всех новых моделей Лада. Эта тележка современнее B0 и Global Access. Тогда и посмотрим, на что способна новая Гранта.