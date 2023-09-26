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Уже 32 рубля за километр: цены на такси всё растут и растут

Депутат Романов попросил антимонопольную службу проверить рост цен на такси

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следует детально проверить оправданность резкого увеличения цен на услуги такси, предоставляемые агрегаторами. Такой запрос первый зампред Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов направил главе ведомства Максиму Шаскольскому.

Романов обосновал необходимость проверки тем, что граждане жалуются ему через социальные сети на рост цен на такси. В своем обращении он подчеркнул важность проведения всесторонней проверки. При необходимости следует принять меры реагирования.

Стоимость поездок на такси в сентябре 2023 года достигла рекордных значений за последние десять лет, составив 32,5 рубля за километр, подсчитал Росстат. Этот рост цен коммерсанты объясняют вступлением в силу нового закона, согласно которому водители такси должны оформлять обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО) по тарифу для перевозчиков. Это существенно затратнее, чем обычное автострахование.

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Кроме того, на рост цен повлияло сокращение числа таксистов, вызванное оттоком трудовых мигрантов из страны, а также законодательным запретом на работу в этой сфере для лиц с судимостью.

Все эти факторы поднимают вопросы о справедливости и доступности услуг такси, и расследование ФАС должно определить, насколько оправдано данное изменение стоимости услуг и какие меры могут быть предприняты для улучшения ситуации на рынке.

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Источник: «Парламентская газета»

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