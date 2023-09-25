Такси прогонят из дворов

Запрет стоянки такси в жилой зоне нашел поддержку в МВД

Инициатива о запрете стоянки такси во дворах жилых домов продолжительностью более 30 минут поддержали в МВД. Как сообщил начальник ГИБДД Михаил Черников, для внедрения необходимо документ доработать.

«Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти», — говорится в ответном письме вице-спикеру Госдумы от ЛДПР Борису Чернышову.

Парламентарий ранее выступил с предложением запретить парковку и длительную стоянку машин такси во дворах жилых домов. По его мнению, 30 минут вполне хватит на то, чтобы дождаться пассажиров или, наоборот, высадить их из машины, даже в случае их маломобильности или большого багажа.

Для введения данных нормативов необходимо внести изменения в КоАП.

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Источник: РИА Новости

Фото: Youtube, Unsplash