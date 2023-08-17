Таксистам готовят новые запреты

Вице-спикер Госдумы: стоянку такси во дворах жилых домов надо ограничить, а парковку – запретить

Такси опять под пристальным вниманием депутатов. С инициативой запретить парковку и длительную стоянку машин такси во дворах жилых домов выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он направил письмо в адрес главы ГИБДД РФ Михаила Черникова с соответствующим предложением.

«Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в правила дорожного движения и запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут», – предлагает в письме парламентарий.

По его мнению, озвученного времени вполне хватит на то, чтобы дождаться пассажиров или, наоборот, высадить их из машины, даже в случае их маломобильности или большого багажа.

Если от ГИБДД будет положительное заключение на предложение, депутат готов инициировать работу по внесению изменений в КоАП.

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Источник: РИА Новости

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»