Поездки на такси стали слишком дорогим удовольствием

Росстат: цены на такси достигли максимума за 10 лет

Поездки в такси становятся все дороже, свидетельствуют данные Росстата. Стоимость проезда уже приблизилась к 33 рублям за километр пути, побив, тем самым, исторический 10-летний рекорд.

Представитель сервиса такси «Максим» уверен, что реальные цифры даже выше, чем у Росстата. Только с начала этого года стоимость поездки подорожала в Москве на 40%, а в регионах – минимум на 25%.

Увеличение затрат на поездки такси фиксирует и система «Чек Индекс»: по ее данным, за первое полугодие 2023 года средний чек по России вырос на 4% и составил 435 руб. по Москве – на 12% (771 руб.). По данным столичного Дептранса, московское такси, в среднем, перевозит за сутки 1,7 млн пассажиров.

Одной из причин подорожания услуг такси стал рост цен на автомобили и их обслуживание, вызванные антироссийскими санкциями. Эксперты считают, что следует ожидать дальнейшего роста тарифов примерно на 30%.

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Источник: РБК

Фото: Decry.Yae / Unsplash