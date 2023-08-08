Новый рамный внедорожник отечественной сборки: все подробности и видео

Необычный внедорожник-кабриолет начали собирать на калининградском «Автоторе»

Около года на российском рынке из новинок были только кроссоверы. Сейчас начали наверстывать упущенное седаны.

Надежда на появление чего-то необычного, имиджевого стала минимальной. Но «Автотор» сумел удивить, выбрав для производства китайский внедорожник BAIC BJ40. На американский Jeep Wrangler он похож не только дизайном, но и типом кузова: это кабриолет со съемной жесткой крышей.

Познакомиться с машиной пока удалось только в статике. А ведь так хочется оценить не только работу двигателя, коробки или шасси! Главный интерес – как ведет себя крыша: тепло ли зимой, достаточно ли герметична в дождь, не завывает ли на трассовых скоростях, какие ощущения без нее.

BAIC BJ40. Цена в России – от 3 906 900 ₽. В облике BJ40 виден легендарный Jeep Wrangler. Однако в последние годы китайцы мастерски научились перенимать стилистику, не копируя напрямую ни один элемент. Например, «трехмерные» LED-фары выглядят необычно и круто. Решетка радиатора хоть и похожа на джиповскую очертаниями, но ячеек в ней пять вместо семи.

Ответы на эти вопросы дадим попозже, но первая встреча с машиной и без того оказалась интересной.

От верхней решетки радиатор стоит далеко. А вот к решетке в бампере, и так вынесенной вперед, его поставили вплотную. Малейшее ДТП – и замены не избежать. Хорошо еще, если машина останется на ходу.

Модернизация по-китайски

У китайских производителей своеобразный подход к модернизации и созданию новых версий своих машин.

Большие объемы продаж на родине и серьезные финансовые ресурсы позволяют (пока) не слишком заботиться о рациональности модельной линейки.

Так, некоторые модели Chery для России представляют собой микс из агрегатов, внешности и интерьера автомобилей для домашнего рынка. Турбомоторы 1.5 на Haval F7, а также на передне- и полноприводных версиях Джолиона – это три разных агрегата, а не версии одного.

Турбомотор 2.0 выдает 225 л. с. Это больше, чем имеют Tank 300 и Haval Dargo. Можно лить АИ‑92. О надежности пока сказать нечего: машины BAIC и их агрегаты для нас еще неведомы. Масляный фильтр классический (не картридж) и расположен в самом верху: менять проще некуда. А вот с бачком омывателя – провал. На вид его объем 2–2,5 л, а поставить увеличенный тут просто некуда. Видимо, поэтому стоит только одна форсунка стеклоомывателя на три струи.

Есть подобный пример и у BAIC BJ40. В Китае такой же внедорожник, как у нас, дебютировал в 2018 году. Его назвали BJ40 Plus, и он стал люксовой версией семейства BJ40. Для него изменили подвеску – спереди вместо продольных торсионов появились пружины, сзади пересмотрели схему крепления рычагов и пружин. А ведь это был даже не рестайлинг или смена поколения, а просто другая версия!

В такую машину отлично вписалась бы аналоговая комбинация приборов. Причем чем больше стрелок, тем аутентичнее. Но китайцы рассудили по-своему и поставили ЖК-дисплей. Между центральными дефлекторами – самый стильный элемент салона: кнопка пуска двигателя обрамлена шайбой выбора трансмиссионных режимов. На BJ40 стоит классический part-time с жестким подключением передка и понижайкой. Блокировки заднего дифференциала не значится. Джойстик 8‑ступенчатого автомата ZF – электронный. С модной многоцветной подсветкой интерьера соседствует олдскульный прикуриватель. Еще одно решение, не свойственное машинам последних поколений, – двойное управление медиасистемой: через тачскрин и блоком кнопок между сиденьями. В российской версии BJ40 получил обогрев передних сидений и руля.

Передняя панель вышла стильной. Подушек безопасности только две. Понятно, что при такой конструкции шторки встроить некуда, но боковые в спинках передних кресел можно было поставить. Про медиасистему с дисплеем на 10,3 дюйма пока сказать нечего. На машинах из тестовой партии она не русифицирована и не перепрошита под наш рынок.

Посадка спереди плотная, но не тесная – такая, что отсутствие настройки положения руля по вылету не огорчает. Красные вставки – один из серийных вариантов, очень подходящий имиджевой машине. Сзади места не слишком много. Но сидеть лучше, чем можно предполагать по узкому входу. Спинка регулируется по углу наклона.

Крыша состоит из трех секций: отдельные квадраты над левым и правым передним сиденьем и вся задняя часть целиком. Фиксируют ее многочисленные поворотные рукоятки. Даже со снятой крышей сохраняется плафон подсветки задней части салона. Все двери подвешены на внешних петлях, выставленных напоказ. Ограничители хода – хлястики на внутренней стороне. Карман чисто символический, не каждая ветошь в него поместится.

Таких изменений масса, они происходят в режиме нон-стоп. Полный их объем неизвестен даже дилерам, а для рядовых российских владельцев остается тайной за семью печатями. Добавим сюда практически полное отсутствие каталогов запчастей в открытом доступе и небольшой период жизни большинства модификаций. Результат – зависимость от цен и компетенций официальных дилеров и в перспективе – большие сложности с обслуживанием машин, которые ушли с рынка.

Сзади – фонари с 3D-эффектом и вынесенные вниз противотуманки. По габаритам BAIC BJ40 существенно меньше Джипа: на 252 мм в длину, на 263 мм по колесной базе. Клиренс – 210 мм, тогда как у Рэнглера минимум 246 мм (зависит от модификации). Защита снизу есть, но пока только пластиковая. Впрочем, для такого серьезного аппарата, наверняка, быстро предложат и металл. Вид портят неэстетично выгибающиеся уплотнители в передних проемах. Кстати, именно они виновники того, что на новой машине сложно захлопнуть дверь с первого раза. Без крыши у резинок становится больше свободы, и усилие при закрывании дверей сразу снижается.

Камера заднего вида традиционно стоит в нише номерного знака. На стекле в зоне очистки дворника есть второй объектив – от салонного видеозеркала заднего вида.

Для доступа в багажник сначала открываем «калитку», затем поднимаем верхнюю секцию, у которой нет никаких защелок. Нижняя створка двигается на удивление легко, хотя никаких «стимулирующих» ход газовых упоров не имеет. С поклажей нужно быть осторожным: четыре металлические такелажные петли установлены выше уровня пола и ничем не прикрыты: поцарапают груз в момент. Так выглядит BAIC BJ40 со снятым верхом. Каркас безопасности продуманно обернут мягкой тканью.

Не джипом единым

В линейке BAIC есть еще один «клон». Более крупный BJ80 в некоторых ракурсах легко спутать с Гелендвагеном. Подражание есть и в интерьере. В техническом плане, конечно, всё сильно проще, чем у G‑класса: полный привод по схеме part-time дополнен понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Силовых агрегатов на выбор два. Саабовская турбо-«четверка» 2.3 мощностью 231 л. с. сочетается с 6‑ступенчатым автоматом. Альтернатива – 3,0-литровый V6 турбо отдачей 280 сил с 8‑ступенчатой коробкой.

BAIC BJ80 BAIC BJ80

Передняя подвеска независимая, на торсионах. При длине 4765 мм и колесной базе 2800 мм BAIC BJ80, как и «сороковка», компактнее «гелика» (4817 и 2890 мм соответственно).

Остатки былой роскоши

Во время визита на «Автотор» на гигантской территории завода я заметил множество новых Kia. Это сотни седанов Cerato, кроссоверов Seltos и Soul.

Машины некомплектны, преимущественно недостает электронных блоков и деталей внутренней отделки. Завод пытается найти эти элементы. По мере решения проблем автомобили отправляют в дилерскую сеть, так что некоторые модели Kia российской сборки 2022 года могут всплывать у дилеров еще долгое время.

Между тем, все модели BAIC калининградской сборки успели подорожать минимум на 73 тыс. рублей.