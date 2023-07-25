Кабриолет с клиренсом 210 мм — шок-модель российской сборки

BAIC BJ40 – мощный рамный внедорожник со съемной крышей. Такую машину у нас никогда не выпускали. И вот сборку этой модели планируют запустить на калининградском заводе «Автотор».

Крышу снесло

Купе и кабриолеты потихоньку вымирают даже у премиальных марок – они неприбыльны.

Однако среди серьезных внедорожников версии со съемной крышей пока не перевелись. Ведь благодаря раме не нужно усиливать кузов.

К тому же у BJ40 стоит не складной тент, а жесткая крыша, которая снимается целиком.

Точнее, она состоит из трех частей: отдельные квадраты над передними сиденьями и вся задняя часть целиком.

Почти Wrangler, но…

Черты Рэнглера в BJ40 узнаются сразу. Однако прямого копирования нет, китайские компании от этого уже ушли.

Например, решетка радиатора хоть и напоминает джиповскую узором, но ячеек в ней пять вместо американских семи. LED-фары и фонари с трехмерным свечением выглядят самобытно и круто.

Двери, подвешенные на выставленных напоказ петлях, снабдили оригинальными внешними ручками. И так во всём.

И по габаритам BAIC BJ40 существенно меньше Джипа – на 252 мм в длину и на 263 мм короче колесная база.

Чудная модернизация

В Китае эта модель называется BJ40 Plus и является топовой, люксовой версией. Ей сменили торсионную переднюю подвеску на пружинную, а сзади пересмотрели схему крепления рычагов и пружин.

Поэтому даже максимально похожие внешне BJ40 в других комплектациях и других лет выпуска будут серьезно отличаться.

Так выглядит BAIC BJ40 со снятым верхом. Каркас безопасности продуманно обернут мягкой тканью.

Дизеля нет

Хотя это рамный внедорожник, сделан он в Китае с оглядкой на США. А ни в одной, ни в другой стране дизели на легковых моделях не любят.

Поэтому под капотом типичный для современных машин из Поднебесной четырехцилиндровый агрегат 2.0 турбо.

В нём 225 л.с., так что по отдаче он превосходит моторы Tank 300 и Haval Dargo. Можно лить АИ-92.

Коробка – 8-ступенчатый автомат ZF.

Салон стильный

Один из вариантов отделки салона – с обилием ярко-красных вставок. В сочетании с таким же цветом кузова смотрится круто.

Салон «плотный», но не тесный. Подушек безопасности всего две. Обогреваются руль и передние сиденья.

Есть олдскульный прикуриватель. Между центральными дефлекторами поставили кнопку запуска двигателя, вокруг которой шайба выбора режимов трансмиссии.

Сюда отлично вписалась бы аналоговая комбинация приборов, но китайцы отдали предпочтение жидкокристаллическому дисплею.

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Внедорожник-кабриолет BAIC BJ40 Plus у нас будет представлен в единственной комплектации Flagship. В нее входят две подушки безопасности, ESP, кожаный салон, камера заднего вида, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, светодиодная оптика, задние парктроники, встроенный видеорегистратор, датчик света, 17-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами AT.

Официальная цена – 3 906 900 рублей.