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Китайские седаны вместо Весты: большой тест «За рулем»

К нам, наконец, вернулась Веста – и начинают появляться другие седаны. Такие, как Kaiyi E5 и Omoda S5.

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Эти двое – из ларца Chery.

Первый изначально был известен как Arrizo 7, второй – Arrizo 5. Но для России шильдики сменили – теперь они Kaiyi и Omoda.

Габариты близкие, цены тоже рядом.

Omoda S5
Перед нами – производная седана Chery Arrizo 5, чей дебют состоялся в 2015 году. Омоду импортируют из Китая.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
1.5 (113 л.с.) – от 2 159 900 ₽
1.5 турбо (147 л.с.) – от 2 269 900 ₽		 Kaiyi E5
В основе Е5 лежит седан Chery Arrizo 7 образца 2013 года – одно время его продавали в России. Производство налажено в Калининграде.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
1.5 турбо (147 л.с.) – от 2 035 000 ₽

Наполнение

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Разница в 434 тысячи рублей обусловлена, главным образом, оснащением.

Оно у E5 даже в базовом исполнении Luxury (у нас как раз такая машина) включает четыре подушки безопасности, кондиционер, систему кругового обзора, люк, беспроводной зарядник, круиз-контроль, бесключевой доступ и кнопочный запуск двигателя. В комплектации Luxury + (на 42 тысячи дороже) добавляется виртуальная приборка, обогрев руля и форсунок стеклоомывателей.

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Omoda у нас в топ-версии: шесть подушек, климат-контроль, обогрев задних сидений и комплекс водительских ассистентов, включающий адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, систему автоторможения и автомат дальнего света.

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А если взять S5 в доступном исполнении Life, то разница в цене сократится до 124 тысяч.

Похожие, но разные

Интерьер Омоды по отделке не хуже, а по эргономике на голову лучше. И руль регулируется в двух плоскостях, и посадка более низкая, и само сиденье скроено удачнее.

Omoda S5

Передние кресла на вид проще, однако сидеть в них удобнее. Одно нарекание – на обивке из кожзама слишком уж сильно потеет спина. Хоть бы перфорации добавили.
Передние кресла на вид проще, однако сидеть в них удобнее. Одно нарекание – на обивке из кожзама слишком уж сильно потеет спина. Хоть бы перфорации добавили.
Эргономика и уровень оснащения хороши, однако дизайн уже чуть старомоден.
Сзади хоть немного, но теснее. Оснащенность чуть лучше: есть обогрев сидений и потолочный плафон. Но это «компенсируется» отсутствием верхних дефлекторов.

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Е5 отыгрывается задними местами: запас пространства побольше (таксистам на заметку), и дополнительные дефлекторы лишними не будут. Спинки складываются по частям, а не целиком, как в S5.

Салон Kaiyi старается произвести впечатление мягким пластиком передней панели, импозантными сиденьями с интегрированными подголовниками и красными вставками в отделке. Смотрится нарядно. Но и только. Кресла разочаровали твердой набивкой и неудачным профилем. Даже в нижнем положении они стоят слишком высоко – настолько, что нижняя кромка крыши перегораживает обзор. Рулю остро не хватает продольной регулировки.

Kaiyi E5

Сиденье с интегрированной спинкой только смотрится спортивно. В жизни ему остро не хватает боковой поддержки, да и спинка спрофилирована неважно – лопатки висят в воздухе.
Сиденье с интегрированной спинкой только смотрится спортивно. В жизни ему остро не хватает боковой поддержки, да и спинка спрофилирована неважно – лопатки висят в воздухе.
Красные акценты придают салону живинки. Но по удобству и оснащенности он не ровня интерьеру S5.
По сравнению с Омодой, второй ряд Kaiyi просторнее по всем направлениям. Но обогрева сидений зимой будет не хватать. Обещают сделать. За дефлекторы – спасибо.

Есть и другие замечания: при +28 °C кондиционер уже не справлялся с жарой (к слову, указателя наружной температуры в Е5 нет), а блок кнопок слева от руля совершенно не виден.

Двойные стандарты

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Обе машины – со знакомым 147‑сильным турбомотором 1.5 разработки Chery и вариатором. Но в поведении есть существенные отличия. В Е5 неожиданно трудно управлять разгоном на малом ходу. Тащусь в пробке с отпущенным акселератором, надо чуть ускориться. Кладу «шнурки» на педаль, а машина как прыгнет вперед! В городе такие реакции утомляют. Версия с механикой (а у Е5 такая есть) должна быть более покладистой.

Продолжение – на следующей странице.

Передние кресла на вид проще, однако сидеть в них удобнее. Одно нарекание – на обивке из кожзама слишком уж сильно потеет спина. Хоть бы перфорации добавили.
Эргономика и уровень оснащения хороши, однако дизайн уже чуть старомоден.
Сзади хоть немного, но теснее. Оснащенность чуть лучше: есть обогрев сидений и потолочный плафон. Но это «компенсируется» отсутствием верхних дефлекторов.
Сиденье с интегрированной спинкой только смотрится спортивно. В жизни ему остро не хватает боковой поддержки, да и спинка спрофилирована неважно – лопатки висят в воздухе.
Красные акценты придают салону живинки. Но по удобству и оснащенности он не ровня интерьеру S5.
По сравнению с Омодой, второй ряд Kaiyi просторнее по всем направлениям. Но обогрева сидений зимой будет не хватать. Обещают сделать. За дефлекторы – спасибо.
Виртуальная приборка не самая большая – всего 10 дюймов. Поэтому и показания слишком скученные, приходится всматриваться.
В отличие от Е5 тут стоит не просто кондици­онер, а климат-контроль.
Система кругового обзора позволяет выбирать несколько ракурсов и подкупает качественным изображением.
Вариатор S5 настроен более интеллигентно. Однако нефиксируемым селектором не глядя оперировать сложнее, чем рычагом в Е5.
За аналоговые приборы – респект. Красивые, наглядные, на солнце не бликуют. Трипкомпьютер почему-то не русифицирован.
Медиасистема не поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. По нынешним временам – не комильфо.
Кнопки включаются нечетко – порой приходится дублировать команду.
Вариатор Kaiyi огорчает заминками и дерготней на малом ходу.
В движении S5 приятнее оппонента – характер более цельный.
Турбированный двигатель – тот же, что и у Е5, и вся архитектура моторного отсека одинаковая. Но бачок для стеклоомывающей жидкости более вместительный – объемом 4 литра. И уплотнители проложены не только сзади, но и спереди.
У S5 заводская мастика нанесена густо, проплешины с тонким слоем встречаются, но нечасто. Клиренс под пластиковым пыльником – 170 мм.
Выглядит Е5 бодро, но ходовые качества далеки от спортивности.
Турбомотор SQRE4T15C подкупает потенциально хорошей ремонтопригодностью – у него чугунный блок цилиндров. Привод ГРМ цепной. Фазовращателей два – на впуске и выпуске. Жаль, на уплотнители не расщедрились – резинка проложена только со стороны ветрового стекла.
Снизу тестового Е5 обнаружилась дополнительная антикоррозийная обработка. Толстый слой пластизоля нанесен неравномерно – видны проплешины. Клиренс под пластиковым пыльником – 150 мм.
В Омоду можно погрузить 400 л. Как и в Е5, у крышки нет рукоятки – закрывать ее неудобно. Не менее важный недостаток – спинка второго ряда складывается только целиком.
Багажник Е5, по нашим замерам, вмещает 384 л. Для машины подобных габаритов – не рекордный результат. Крышку поддерживают пневмоупоры – они не крадут пространство в отличие от дугообразных петель. Редкое решение в бюджетном сегменте.
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Фото:За РулемКульнев Александр
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