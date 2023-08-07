Китайские седаны вместо Весты: большой тест «За рулем»
Эти двое – из ларца Chery.
Первый изначально был известен как Arrizo 7, второй – Arrizo 5. Но для России шильдики сменили – теперь они Kaiyi и Omoda.
Габариты близкие, цены тоже рядом.
| Omoda S5
Перед нами – производная седана Chery Arrizo 5, чей дебют состоялся в 2015 году. Омоду импортируют из Китая.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
1.5 (113 л.с.) – от 2 159 900 ₽
1.5 турбо (147 л.с.) – от 2 269 900 ₽
| Kaiyi E5
В основе Е5 лежит седан Chery Arrizo 7 образца 2013 года – одно время его продавали в России. Производство налажено в Калининграде.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
1.5 турбо (147 л.с.) – от 2 035 000 ₽
Наполнение
Разница в 434 тысячи рублей обусловлена, главным образом, оснащением.
Оно у E5 даже в базовом исполнении Luxury (у нас как раз такая машина) включает четыре подушки безопасности, кондиционер, систему кругового обзора, люк, беспроводной зарядник, круиз-контроль, бесключевой доступ и кнопочный запуск двигателя. В комплектации Luxury + (на 42 тысячи дороже) добавляется виртуальная приборка, обогрев руля и форсунок стеклоомывателей.
Omoda у нас в топ-версии: шесть подушек, климат-контроль, обогрев задних сидений и комплекс водительских ассистентов, включающий адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, систему автоторможения и автомат дальнего света.
А если взять S5 в доступном исполнении Life, то разница в цене сократится до 124 тысяч.
Похожие, но разные
Интерьер Омоды по отделке не хуже, а по эргономике на голову лучше. И руль регулируется в двух плоскостях, и посадка более низкая, и само сиденье скроено удачнее.
Omoda S5
Е5 отыгрывается задними местами: запас пространства побольше (таксистам на заметку), и дополнительные дефлекторы лишними не будут. Спинки складываются по частям, а не целиком, как в S5.
Салон Kaiyi старается произвести впечатление мягким пластиком передней панели, импозантными сиденьями с интегрированными подголовниками и красными вставками в отделке. Смотрится нарядно. Но и только. Кресла разочаровали твердой набивкой и неудачным профилем. Даже в нижнем положении они стоят слишком высоко – настолько, что нижняя кромка крыши перегораживает обзор. Рулю остро не хватает продольной регулировки.
Kaiyi E5
Есть и другие замечания: при +28 °C кондиционер уже не справлялся с жарой (к слову, указателя наружной температуры в Е5 нет), а блок кнопок слева от руля совершенно не виден.
Двойные стандарты
Обе машины – со знакомым 147‑сильным турбомотором 1.5 разработки Chery и вариатором. Но в поведении есть существенные отличия. В Е5 неожиданно трудно управлять разгоном на малом ходу. Тащусь в пробке с отпущенным акселератором, надо чуть ускориться. Кладу «шнурки» на педаль, а машина как прыгнет вперед! В городе такие реакции утомляют. Версия с механикой (а у Е5 такая есть) должна быть более покладистой.
Продолжение – на следующей странице.
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