Китайские седаны вместо Весты: большой тест «За рулем»

К нам, наконец, вернулась Веста – и начинают появляться другие седаны. Такие, как Kaiyi E5 и Omoda S5.

Эти двое – из ларца Chery.

Первый изначально был известен как Arrizo 7, второй – Arrizo 5. Но для России шильдики сменили – теперь они Kaiyi и Omoda.

Габариты близкие, цены тоже рядом.

Omoda S5

Перед нами – производная седана Chery Arrizo 5, чей дебют состоялся в 2015 году. Омоду импортируют из Китая.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

1.5 (113 л.с.) – от 2 159 900 ₽

1.5 турбо (147 л.с.) – от 2 269 900 ₽ Kaiyi E5

В основе Е5 лежит седан Chery Arrizo 7 образца 2013 года – одно время его продавали в России. Производство налажено в Калининграде.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

1.5 турбо (147 л.с.) – от 2 035 000 ₽

Наполнение

Разница в 434 тысячи рублей обусловлена, главным образом, оснащением.

Оно у E5 даже в базовом исполнении Luxury (у нас как раз такая машина) включает четыре подушки безопасности, кондиционер, систему кругового обзора, люк, беспроводной зарядник, круиз-контроль, бесключевой доступ и кнопочный запуск двигателя. В комплектации Luxury + (на 42 тысячи дороже) добавляется виртуальная приборка, обогрев руля и форсунок стеклоомывателей.

Omoda у нас в топ-версии: шесть подушек, климат-контроль, обогрев задних сидений и комплекс водительских ассистентов, включающий адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, систему автоторможения и автомат дальнего света.

А если взять S5 в доступном исполнении Life, то разница в цене сократится до 124 тысяч.

Похожие, но разные

Интерьер Омоды по отделке не хуже, а по эргономике на голову лучше. И руль регулируется в двух плоскостях, и посадка более низкая, и само сиденье скроено удачнее.

Omoda S5

Передние кресла на вид проще, однако сидеть в них удобнее. Одно нарекание – на обивке из кожзама слишком уж сильно потеет спина. Хоть бы перфорации добавили.

Эргономика и уровень оснащения хороши, однако дизайн уже чуть старомоден. Сзади хоть немного, но теснее. Оснащенность чуть лучше: есть обогрев сидений и потолочный плафон. Но это «компенсируется» отсутствием верхних дефлекторов.

Е5 отыгрывается задними местами: запас пространства побольше (таксистам на заметку), и дополнительные дефлекторы лишними не будут. Спинки складываются по частям, а не целиком, как в S5.

Салон Kaiyi старается произвести впечатление мягким пластиком передней панели, импозантными сиденьями с интегрированными подголовниками и красными вставками в отделке. Смотрится нарядно. Но и только. Кресла разочаровали твердой набивкой и неудачным профилем. Даже в нижнем положении они стоят слишком высоко – настолько, что нижняя кромка крыши перегораживает обзор. Рулю остро не хватает продольной регулировки.

Kaiyi E5

Сиденье с интегрированной спинкой только смотрится спортивно. В жизни ему остро не хватает боковой поддержки, да и спинка спрофилирована неважно – лопатки висят в воздухе.

Красные акценты придают салону живинки. Но по удобству и оснащенности он не ровня интерьеру S5. По сравнению с Омодой, второй ряд Kaiyi просторнее по всем направлениям. Но обогрева сидений зимой будет не хватать. Обещают сделать. За дефлекторы – спасибо.

Есть и другие замечания: при +28 °C кондиционер уже не справлялся с жарой (к слову, указателя наружной температуры в Е5 нет), а блок кнопок слева от руля совершенно не виден.

Двойные стандарты

Обе машины – со знакомым 147‑сильным турбомотором 1.5 разработки Chery и вариатором. Но в поведении есть существенные отличия. В Е5 неожиданно трудно управлять разгоном на малом ходу. Тащусь в пробке с отпущенным акселератором, надо чуть ускориться. Кладу «шнурки» на педаль, а машина как прыгнет вперед! В городе такие реакции утомляют. Версия с механикой (а у Е5 такая есть) должна быть более покладистой.

Продолжение – на следующей странице.