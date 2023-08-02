Бывший завод Фольксваген приступит к сборке Omoda S5

Завод Volkswagen возобновит работу осенью 2023 года и начнет с седана Omoda S5

Omoda S5 может заменить бестселлер Volkswagen Polo, который ранее собирали в Калуге. Однако китайская модель будет представлена под новым брендом, а появившийся совсем недавно Omoda S5 российский рынок покинет.

При этом седан под новым брендом собираются позиционировать, как более доступный, чем его китайский собрат.

Дилерский холдинг «Авилон», владеющий калужским заводом, и компания Chery комментариев по этому вопросу не дают.

Сейчас седан Omoda S5 доступен на нашем рынке в трех комплектациях по цене от 2,2 млн до 2,5 млн рублей. В Китае такой автомобиль известен как Chery Arrizo 5 Plus и стоит на наши деньги от миллиона до 1,2 млн рублей.

Специалисты отмечают, что наладить выпуск машин (Omoda или другого бренда) калужский завод VW сможет достаточно быстро. На заводе осталась часть оборудования, а для организации крупноузловой сборки серьезной технической оснастки не потребуется.

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Источник: Autonews

Фото: Omoda