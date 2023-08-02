#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ в июле продал максимальное с начала года количество автомобилейАВТОВАЗ в июле продал максимальное с начала года количество автомобилей
По итогам июля АВТОВАЗ реализовал больше 29...
Новый Toyota Land Cruiser Prado: премьера состояласьНовый Toyota Land Cruiser Prado: премьера состоялась
Toyota представила новое поколение Land Cruiser...
Для чего нужна система EGR в двигателе? И можно ли ее заглушить?Для чего нужна система EGR в двигателе? И можно ли ее заглушить?
На новых моторах EGR работает отлично, но при...

Бывший завод Фольксваген приступит к сборке Omoda S5

Завод Volkswagen возобновит работу осенью 2023 года и начнет с седана Omoda S5

Volkswagen купил платформу для двух моделей у китайцев

Omoda S5 может заменить бестселлер Volkswagen Polo, который ранее собирали в Калуге. Однако китайская модель будет представлена под новым брендом, а появившийся совсем недавно Omoda S5 российский рынок покинет.

При этом седан под новым брендом собираются позиционировать, как более доступный, чем его китайский собрат.

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Дилерский холдинг «Авилон», владеющий калужским заводом, и компания Chery комментариев по этому вопросу не дают.

Сейчас седан Omoda S5 доступен на нашем рынке в трех комплектациях по цене от 2,2 млн до 2,5 млн рублей. В Китае такой автомобиль известен как Chery Arrizo 5 Plus и стоит на наши деньги от миллиона до 1,2 млн рублей.

Специалисты отмечают, что наладить выпуск машин (Omoda или другого бренда) калужский завод VW сможет достаточно быстро. На заводе осталась часть оборудования, а для организации крупноузловой сборки серьезной технической оснастки не потребуется.

Источник: Autonews

Фото: Omoda

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Omoda S5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв