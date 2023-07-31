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Подсчитано, сколько китайских машин ввезут в Россию за год

Китайский автопром вытесняет с российского рынка иномарки из Европы и США. При этом бояться китайского качества не стоит, считает эксперт.

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В 2023 году доля китайских машин на российском рынке может составить 50%, полагает автоэксперт Владимир Соловьев.

Он отмечает, что визуально на дорогах уже много китайских автомобилей - из пяти машин вокруг будет три «китайца».

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«Статистика показывает, что за первые полгода 2023 года в Россию ввезли чуть больше 300 тысяч новых китайских авто. Можно рассчитывать, что до конца года поставят еще 300 тысяч "китайцев"».

Эксперт уверен, что бояться китайского качества не стоит, их автопром уже достиг хорошего уровня. Причем, например, Geely несколько лет назад приобрела компанию Volvo, что позитивно сказалось на качестве китайских автомобилей.

Haval выпускает авто на заводе под Тулой, и к продукции этой компании уже относятся как к отечественным машинам.

Имидж китайцев становится все лучше и лучше, полагает эксперт.

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Источник: Радио Sputnik

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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