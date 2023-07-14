Обслуживание китайских автомобилей в 2023 году подорожало почти на 30%

Для автосервисов стала проблематичной подборка запчастей.

Обслуживание и ремонт автомобилей китайских марок существенно подорожали. По данным исследования сети автосервисов Fit Service, за первые пять месяцев текущего года средний чек для владельца китайских авто увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Fit Service подсчитали, что теперь за обслуживание автомобиля приходится выкладывать порядка 7,1 тыс. рублей, тогда как годом ранее запчасти и услуги обходились в среднем в 5,6 тыс. рублей.

Чаще всего клиенты автосервиса владеют автомобилями марок Lifan, Geely, Great Wall и Haval.

Как отметила директор Fit Service Татьяна Овчинникова, «качество китайских автомобилей не вызывает нареканий, но есть сложности с подбором автозапчастей».

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Источник: Газета.ru