За ремонт машин на даче грозит штраф
Российские законы запрещают заниматься предпринимательской деятельностью на садовом участке.
Если открыть на садовом участке автосервис или металлоремонт, можно получить штраф в 5 тысяч рублей, а также предписание о прекращении подобной деятельности, рассказал депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
При этом открыть дело можно в СНТ – на землях общего пользования, если получить одобрение собрания членов СНТ.
Проверь себя на знание ПДДИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Однако автомойку или автосервис открыть все равно не получится. В этом случае к ответственности нарушителя может привлечь Росприроднадзор в связи с тем, что на пользу природе это не пойдет: например, машинное масло вредит почве.
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Источник: NEWS.ru
Фото: pxfuel.com
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0