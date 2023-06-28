За ремонт машин на даче грозит штраф

Российские законы запрещают заниматься предпринимательской деятельностью на садовом участке.

Если открыть на садовом участке автосервис или металлоремонт, можно получить штраф в 5 тысяч рублей, а также предписание о прекращении подобной деятельности, рассказал депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

При этом открыть дело можно в СНТ – на землях общего пользования, если получить одобрение собрания членов СНТ.

Однако автомойку или автосервис открыть все равно не получится. В этом случае к ответственности нарушителя может привлечь Росприроднадзор в связи с тем, что на пользу природе это не пойдет: например, машинное масло вредит почве.

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Источник: NEWS.ru

Фото: pxfuel.com