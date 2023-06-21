Цены на ремонт «кусаются»: 84% водителей изменили свое поведение

В приоритете теперь аккуратность и уверенность.

Как текущая конъюнктура повлияла на поведение водителей, изучили аналитический центр НАФИ и компания «Ингосстрах».

Аккуратность

84% водителей отмечают, что стали более аккуратными за рулем. Больше всего таких среди тех, у кого стаж вождения от 3 до 5 лет (90%), а также тех, кто активно интересуется новостями, информацией об автомобилях, их обслуживании, ремонте (88%).

49% водителей говорят, что стали аккуратнее водить из-за ответственности перед пассажирами, 41% – перед другими водителями, 40% – перед пешеходами. 26% боятся самого факта дорожно-транспортного происшествия.

Заметное влияние на стиль вождения оказывает рост стоимости автомобиля и его ремонта. Каждый третий (37%) говорит, что очень ценит свою машину и старается ее беречь. Каждый десятый (11%) обеспокоен тем, что в случае повреждения авто не сможет найти денег, чтобы его отремонтировать.

Также мотивирующим фактором является желание избежать ДТП, чтобы из-за него не увеличилась стоимость полиса ОСАГО на следующий год (17%).

Уверенность

Помимо аккуратности, 42% опрошенных отмечают рост уверенности при езде на городских дорогах (39% мужчин и 48% женщин), 31% – на загородных шоссе или трассах (27% мужчин и 38% женщин), 28% – в пробках (25% мужчин и 36% женщин).

Обращения в СТО

За последние 12 месяцев в России сократилось количество обращений в СТО. В этом признались 12% автолюбителей. Среди них в 2 раза больше мужчин, чем женщин (15% и 7% соответственно), а также больше людей со стажем вождения 6–10 лет (17%).

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В опросе, проведенном в мае 2023 года, участвовало более 1000 человек в возрасте от 18 лет и старше из всех федеральных округов, имеющих опыт вождения автомобиля.

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Фото: Unsplash