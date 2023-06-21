Оформление аварии в электронном виде – уже с середины июля

С одним условием – если авария оформляется без участия сотрудников ГИБДД.

C 15 июля страховщики начнут оформлять убытки по авариям в электронном виде. Это в случае, если авария оформляется без участия сотрудников ГИБДД, т. е. по европротоколу.

Этот сервис будет доступен на портале Госуслуг, сообщили в РСА. В личном кабинете гражданина из его профиля подтянутся все необходимые данные по автомобилю и водителю.

К заявлению о страховом случае необходимо будет приложить копии всех документов, предусмотренных правилами ОСАГО.

В дальнейшем общаться со страховщиком также можно через личный кабинет.

Так, сейчас автовладелец получает направление на ремонт и соглашение о размере страховой выплаты на бумаге. А вскоре это может быть сделано в электронном виде на Госуслугах.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Depositphotos