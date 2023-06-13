Выплату по европротоколу хотят увеличить в два раза

Сейчас она не может превышать 100 тыс. рублей.

В Госдуме рассмотрят законопроект о повышении до 200 тыс. рублей выплат при оформлении ДТП по европротоколу. Предлагается данный лимит прописать в законодательстве и применять его в случае, когда у автомобилистов есть разногласия после аварии.

«Мы предлагаем увеличить сумму выплат по европротоколу до 200 тысяч, если у водителей есть разногласия. В выигрыше останутся все. Водители смогут быстрее разрешать конфликт, заторов станет меньше, а полицейские займутся более серьезными нарушениями», — пояснил инициатор законопроекта, вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков.

На сегодняшний день в счет возмещения ущерба, причиненного транспортному средству, размер выплат пострадавшему при оформлении ДТП без участия сотрудника полиции не может превышать 100 тыс. рублей.

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Источник: ТАСС

Фото: depositphotos.com