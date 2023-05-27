Юрист рассказал, как не остаться без денег, оформляя аварию самостоятельно

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Особое внимание следует обратить на полис ОСАГО.

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Юрист Григорий Колпаков предупредил автомобилистов, что при оформлении ДТП по европротоколу пострадавший водитель в определенных случаях рискует остаться без компенсации от страховой компании. Такое возможно, если у виновника аварии окажется поддельный полис ОСАГО.

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Даже когда на место аварии приезжают инспекторы ДПС, они часто рекомендуют водителям быстро оформить европротокол и убрать автомобили с дороги. Но если полис недействителен, поддельный или в нем неверные данные, то страховая компания в связи с этим откажет в выплате», – объяснил юрист.

Взыскание ущерба через суд, если факт такого ДТП не был зарегистрирован в ГИБДД, тоже проблематично, добавил Колпаков и посоветовал проверять подлинность ОСАГО через специальный онлайн-сервис на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

Источник: Газета.ru

Фото: depositphotos.com

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