Юрист рассказал, как не остаться без денег, оформляя аварию самостоятельно
Особое внимание следует обратить на полис ОСАГО.
Юрист Григорий Колпаков предупредил автомобилистов, что при оформлении ДТП по европротоколу пострадавший водитель в определенных случаях рискует остаться без компенсации от страховой компании. Такое возможно, если у виновника аварии окажется поддельный полис ОСАГО.
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Даже когда на место аварии приезжают инспекторы ДПС, они часто рекомендуют водителям быстро оформить европротокол и убрать автомобили с дороги. Но если полис недействителен, поддельный или в нем неверные данные, то страховая компания в связи с этим откажет в выплате», – объяснил юрист.
Взыскание ущерба через суд, если факт такого ДТП не был зарегистрирован в ГИБДД, тоже проблематично, добавил Колпаков и посоветовал проверять подлинность ОСАГО через специальный онлайн-сервис на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).
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Источник: Газета.ru
Фото: depositphotos.com
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