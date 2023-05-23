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УАЗ присматривается к Кубе

В планах российского автозавода – собирать там автомобили.

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УАЗ намерен запустить на Кубе «отверточную» (SKD) сборку автомобилей. Решение об этом принято по итогу переговоров, проведенных между представителями Ульяновского автозавода и кубинских предприятий.

В центре внимания кубинской стороны автомобили УАЗ Профи, а также машины скорой помощи, созданные на базе «буханки».

Планируется, что уже в июле-августе на Кубу отправится первая партия машкомплектов.

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Кроме того, на Кубе намереваются также создать сеть сервисных центров по ремонту и обслуживанию автомобилей УАЗ.

Источник: Известия

Фото: depositphotos.com

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