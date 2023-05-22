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Владельцам российских авто хотят снизить стоимость ОСАГОВладельцам российских авто хотят снизить стоимость ОСАГО
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Владельцам российских авто хотят снизить стоимость ОСАГО

Таким образом предлагается стимулировать население к покупке отечественных машин.

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Для российских автомобилей, степень локализации комплектующих которых превышает 600 баллов, планируется снизить стоимость ОСАГО. С таким предложением глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко.

В документе отмечается, что при относительно низкой стоимости отечественного автомобиля, его страхование становится невыгодным.

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Согласно действующему законодательству, степень локализации сейчас обязательно учитывается при заключении госконтрактов. Так, для участия в тендерах на госзакупки каждый легковой автомобиль должен обязательно заработать не менее определенного количества баллов. С 1 января 2024 года, согласно постановлению правительства, он должен составить 4 500 баллов (сейчас 3 200 баллов).

В качестве примеров расчетов количества баллов за локализацию можно привести сварку кузова - 400 баллов, окраску кузова - 500 баллов, использование российского металла, включая алюминий, не менее 70% процентов от общей массы кузова - 200 баллов, изготовление корпусных деталей рулевого механизма (литье, ковка, штамповка, механическая обработка) - 60 баллов.

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Источник: ТАСС

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

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