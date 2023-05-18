#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Неожиданно, но факт: стоимость полисов ОСАГО начала снижатьсяНеожиданно, но факт: стоимость полисов ОСАГО начала снижаться
При этом вырос интерес автовладельцев к...
Освежите кузов к лету: три простых действия вернут новизнуОсвежите кузов к лету: три простых действия вернут новизну
Во время зимней эксплуатации в России...
В Белоруссии наладят выпуск легковушек под собственным брендомВ Белоруссии наладят выпуск легковушек под собственным брендом
А комплектующие будут российские.

Неожиданно, но факт: стоимость полисов ОСАГО начала снижаться

При этом вырос интерес автовладельцев к страхованию машин с франшизой.

За РулемВ Белоруссии наладят выпуск легковушек под собственным брендом

В первом квартале этого года впервые за последние месяцы страховщики зафиксировали снижение стоимости полиса ОСАГО. Это обусловлено несколькими факторами, считают в компании «Росгосстрах».

Как отметил член правления компании Денис Макаров, если в прошлом году цены на запчасти скакали, то сейчас более-менее стабильны или даже снизились в цене.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа Рулем7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

К тому же изменилось поведение самих водителей, которые стали реже обращаться к страховщикам из-за мелких царапин, в том числе и по каско.

«Цены на запчасти резко выросли, что переводит даже не слишком серьезную аварию в разряд больших убытков. Автомобилисты понимают, что стоимость каско только растет, а страховой случай может повысить стоимость полиса при пролонгации договора. Поэтому мелкие повреждения предпочитают устранять сами», - рассказал представитель «Росгосстраха» Александр Казимов.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Российская газета

Фото: АГН «Москва», depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0