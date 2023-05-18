Неожиданно, но факт: стоимость полисов ОСАГО начала снижаться
В первом квартале этого года впервые за последние месяцы страховщики зафиксировали снижение стоимости полиса ОСАГО. Это обусловлено несколькими факторами, считают в компании «Росгосстрах».
Как отметил член правления компании Денис Макаров, если в прошлом году цены на запчасти скакали, то сейчас более-менее стабильны или даже снизились в цене.
К тому же изменилось поведение самих водителей, которые стали реже обращаться к страховщикам из-за мелких царапин, в том числе и по каско.
«Цены на запчасти резко выросли, что переводит даже не слишком серьезную аварию в разряд больших убытков. Автомобилисты понимают, что стоимость каско только растет, а страховой случай может повысить стоимость полиса при пролонгации договора. Поэтому мелкие повреждения предпочитают устранять сами», - рассказал представитель «Росгосстраха» Александр Казимов.
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Источник: Российская газета
Фото: АГН «Москва», depositphotos.com
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