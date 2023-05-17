Закон о привязке ОСАГО к водителю: вот что стало известно
Законопроект о привязке ОСАГО к водителю комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал отклонить. Как напомнил парламентарий Ярослав Нилов, предполагалось, что у водителя будет выбор – привязывать полис ОСАГО к конкретному транспортному средству либо нет. Во втором случае страховка распространялась бы на любое ТС, которым законно управляет владелец полиса.
Сейчас полис «автогражданки» привязан к конкретному транспортному средству. Но если страхуется гражданская ответственность именно водителя, а не железа, которым он управляет, то у автовладельца должен быть выбор, считает депутат.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
«Постараемся аргументированно убедить депутатов непосредственно в зале пленарных заседаний. Иначе получается, что у наших водителей сегодня выбор только один: либо на колесах, либо пешком», — написал Нилов.
Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) также высказались за то, что нельзя «отвязывать» водителя от автомобиля при оформлении ОСАГО.
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Источник: Telegram
Фото: Unsplash, depositphotos.com
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