Нарушителей ПДД без ОСАГО накажут дважды

ЦБ предложил ввести для них двойные штрафы.

Водители без полиса ОСАГО, совершившие нарушение ПДД, которое зафиксировано камерой, должны получать сразу два штрафа: за несоблюдение ПДД и езду без страховки. Такие поправки в КоАП сейчас обсуждает Центробанк с профильными министерствами и Российским союзом автостраховщиков (РСА).

По мнению директора департамента страхового рынка ЦБ Ильи Смирнова, это позволит защитить интересы добросовестных автомобилистов и сделать российские дороги безопаснее.

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Если при фиксации нарушения ПДД автомобиль будет дополнительно проверяться еще и на наличие полиса ОСАГО и будут административные последствия для собственника как за нарушение ПДД, так и за отсутствие полиса ОСАГО, то можно рассчитывать на сокращение и тех, и других видов нарушений», – объяснил Смирнов.

При этом он уточнил, что Банк России не обладает правом законодательной инициативы, а выступает лишь как координатор в рабочей группе по обсуждению этих вопросов.

Ранее президент РСА Евгений Уфимцев высказал мнение, что введение штрафов с камер для водителей, которые ездят без ОСАГО, позволит снизить стоимость полиса.

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Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com