Это новые комплексы «Азимут-4»: таких в Подмосковье появилось 400 штук, и в ближайшее время установят еще 200 вблизи Москвы.

Камеры новой генерации умеют формировать постановления сразу по 49 пунктам КоАП, фиксировать 16 нарушений правил дорожного движения (до 12 типов одновременно). В том числе: движение по «встречке» и срезание углов при левом повороте на перекрестке (штраф – как за «встречку»), стоп-линия на светофорах. Возможно, именно с этих комплексов начнется давно обещанное автоотслеживание ОСАГО.

Дело в том, что новые камеры будут подключены к базам данных всех видов, от службы судебных приставов и ФСБ до автостраховщиков. С распознаванием автомобилей в розыске также проблем быть не должно.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Инспектор ДПС, работающий в Дмитровском районе МО, рассказал, что сейчас стоит цель сделать дороги прозрачными, отслеживать передвижения автотранспорта.

Камеры считывают практически все типы (98%) номерных знаков – включая зарубежные и устаревшие (формата СССР).

Интересно также, что новые камеры могут работать и вовсе без радара – а превышение скорости распознавать по видеокадрам. И если их включат в режим «радарного молчания», они будут невидимыми для радар-детекторов.

Также камеры «узнают» модели и марки транспортных средств: при несовпадении внешности автомобиля и его паспортных данных в центр управления идет предупредительный сигнал.

Стоит такая «умная» камера 16 млн рублей за единицу.

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Источник: МК

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»