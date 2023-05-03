Водителям дадут доступ к камерам на МКАД, но только в определенных случаях
Российские страховщики получили возможность определять виновников ДТП через фото- и видеоматериалы с камер, расположенных на МКАД. Это также поможет им бороться с автоподставщиками.
Как рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, на сегодняшний день к соглашению уже присоединились компании, выдающие 90% страховых полисов.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Но получить такие записи теперь могут и водители, если речь идет о видео ДТП, в которое они попали. Главная цель новшества – дать возможность водителям после ДТП как можно скорее съехать в безопасное место, а не оставаться на полосах движения. Последнее часто приводит к вторичным авариям, когда в стоящие машины врезаются другие водители.
Запросить записи водители могут, обратившись на почту [email protected] При этом надо указать координата и время ДТП, а также приложить скан европротокола или постановления ГИБДД.
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Источник: Российская газета
Фото: АГН «Москва»
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен