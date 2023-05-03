Водителям дадут доступ к камерам на МКАД, но только в определенных случаях

Соглашение подписали столичный ЦОДД и страховщики при участии РСА.

Российские страховщики получили возможность определять виновников ДТП через фото- и видеоматериалы с камер, расположенных на МКАД. Это также поможет им бороться с автоподставщиками.

Как рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, на сегодняшний день к соглашению уже присоединились компании, выдающие 90% страховых полисов.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Но получить такие записи теперь могут и водители, если речь идет о видео ДТП, в которое они попали. Главная цель новшества – дать возможность водителям после ДТП как можно скорее съехать в безопасное место, а не оставаться на полосах движения. Последнее часто приводит к вторичным авариям, когда в стоящие машины врезаются другие водители.

Запросить записи водители могут, обратившись на почту [email protected] При этом надо указать координата и время ДТП, а также приложить скан европротокола или постановления ГИБДД.

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Источник: Российская газета

Фото: АГН «Москва»