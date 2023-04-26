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Названы самые популярные мошеннические схемы на дороге

Чаще всего автоподставщики орудуют в Тюмени, Красноярске и Казани.

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Каждый четвертый автомобилист (24%) признался, что за все время вождения хоть раз сталкивался с мошенниками на дороге. Чаще такую тенденцию отмечают водители из Тюмени (67%), Красноярска (40%) и Казани (30%). Это показало исследование, проведенное Группой «Ренессанс страхование» и «Автокодом».

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Среди самых популярных схем обмана автомобилисты называют:

  • резкое торможение машины впереди (76%)
  • подстроенный удар из слепой зоны на кольцевой развязке (48%)
  • имитация наезда на пешехода (47%)
  • царапина, полученная (якобы) на парковке (45%)
  • имитация столкновения с машиной, которая специально паркуется ближе к транспортному средству жертвы (29%).

62% россиян опасаются, что на дороге встретятся с мошенниками. При этом 87% россиян удается выпутаться из ситуации, когда их пытаются заставить заплатить на месте за якобы причиненный ущерб. 31% борются с мошенниками с помощью видеорегистратора и камер на машине. 16% были спасены благодаря вызову сотрудников ГИБДД, а 7% – благодаря звонку страховому агенту.

В онлайн-опросе приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России. Исследование провели в апреле 2023 года.

Источник: Группа «Ренессанс страхование»

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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