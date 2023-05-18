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В Белоруссии наладят выпуск легковушек под собственным брендомВ Белоруссии наладят выпуск легковушек под собственным брендом
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В Белоруссии наладят выпуск легковушек под собственным брендом

А комплектующие будут российские.

За РулемПремиум-седан Voyah Passion уже в России: где и за сколько можно купить

Белорусский автозавод «БелДжи», где сейчас выпускают китайские кроссоверы под маркой Geely, планирует наладить выпуск собственного легкового автомобиля. Машины будут собирать из российских комплектующих, поставки которых готовы организовать производители aвтокомпонентов из Сaмaрской облaсти.

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«Мы рассчитываем, что условия для этого будут созданы, потому что предприятие намерено начать производство автомобилей уже под собственным брендом. Это упростит требования к сертификации», – рассказал председaтель прaвительствa Сaмaрской облaсти Виктор Кудряшов.

Он отметил, что основные принципы взаимодействия между предприятиями уже обсуждались, наладить поставки конкурентоспособной продукции по «нормaльным ценaм» готовы 200 самарских предприятий.

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Источник: БЕЛТА

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