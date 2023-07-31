Volkswagen купил платформу для двух моделей у китайцев

Речь о продвинутых интеллектуальной, электронной и электрической технологиях.

Китайская XPeng не будет поставщиком автономного программного обеспечения уровня 1 (полный автопилот), но продаст Фольксвагену архитектуру уровня E/E, интеллектуальное программное обеспечение и пакеты аппаратных решений. То есть, по сути, компания собирается продать решения, которые уже использованы в ее кроссовере G9, а не создавать новые.

В последующие годы XPeng будет получать плату за техническое обслуживание этих автомобилей и с начала производства двух моделей в 2026 году еще и часть прибыли от каждой проданной единицы.

Ранее стало известно, что сделка с китайским производителем электромобилей и Volkswagen была подписана в штаб-квартире в Хэфэй.

Центр в Хэфэй будет отвечать за разработку, инженерное проектирование и производственную цепочку для двух моделей, переговоры об этом длились на протяжении восьми месяцев.

Причина, по которой XPeng продает архитектуру E/E и программное обеспечение, использованное в G9, заключается в том, что с момента выхода на рынок в сентябре прошлого года модель разошлась в количестве всего 12 000 единиц, так как взывала недоверие у дистрибьюторов.

Между тем, в автомобиле используется прорывная технология – первая в Китае серийная платформа из карбида кремния (SiC), а также передовой интеллектуальной системой помощи водителю ADAS.

Благодаря 31 лидарному датчику, двум чипам интеллектуального вспомогательного вождения NVIDIA DRIVE Orin-X и коммуникационной архитектуре Gigabit Ethernet, G9 обладает вычислительной мощностью до 508 TOPS. Полностью автономное вождение в Китае законодательно еще не разрешено, но технически автомобиль к этому вполне готов.

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Источник: CarnewsChina

Фото: XPeng, Unsplash