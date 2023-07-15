#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen может отказаться от привычных переключателей поворотниковVolkswagen может отказаться от привычных переключателей поворотников
Их, а также множество других часто используемых...
Топ-10 моделей, которые называют «пенсионными» автомобилямиТоп-10 моделей, которые называют «пенсионными» автомобилями
У них самые возрастные водители, а значит,...
Стало известно, какие кроссоверы в России любят больше всегоСтало известно, какие кроссоверы в России любят больше всего
Продажи выросли на 68,1% за последний год.

Volkswagen может отказаться от привычных переключателей поворотников

Их, а также множество других часто используемых функций перенесут на рулевое колесо.

Чиновникам запретят ездить на иномарках

Вполне вероятно, что в ближайшем будущем покупатели новых автомобилей Volkswagen не обнаружат в машине традиционных переключателей поворотников. Дело в том, что немецкий концерн запланировал их перенос на рулевое колесо и уже запатентовал эту технологию.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Какое топливо подходит для российских условий

На внутренней стороне обода рулевого колеса Volkswagen предлагает установить переключатели, которые могут быть физическими, сенсорными или их комбинацией. Таким образом слева на руле появятся первичные, а справа — вторичные элементы управления. После активации основного элемента управления загораются дополнительные элементы управления, после чего водитель выбирает один из вариантов.

По мнению инженеров немецкой компании, новая технология позволит сделать управление автомобилем безопаснее: водителю не придется убирать руки с руля. Кроме того, это дает дизайнерам VW больше свободы для разработки новой серии рулей. А с точки зрения бизнеса, технология позволит сэкономить немало средств на дальнейших разработках и производстве.

Источник: CarBuzz

Фото: Volkswagen, Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0