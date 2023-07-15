Volkswagen может отказаться от привычных переключателей поворотников

Их, а также множество других часто используемых функций перенесут на рулевое колесо.

Вполне вероятно, что в ближайшем будущем покупатели новых автомобилей Volkswagen не обнаружат в машине традиционных переключателей поворотников. Дело в том, что немецкий концерн запланировал их перенос на рулевое колесо и уже запатентовал эту технологию.

На внутренней стороне обода рулевого колеса Volkswagen предлагает установить переключатели, которые могут быть физическими, сенсорными или их комбинацией. Таким образом слева на руле появятся первичные, а справа — вторичные элементы управления. После активации основного элемента управления загораются дополнительные элементы управления, после чего водитель выбирает один из вариантов.

По мнению инженеров немецкой компании, новая технология позволит сделать управление автомобилем безопаснее: водителю не придется убирать руки с руля. Кроме того, это дает дизайнерам VW больше свободы для разработки новой серии рулей. А с точки зрения бизнеса, технология позволит сэкономить немало средств на дальнейших разработках и производстве.

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Источник: CarBuzz

Фото: Volkswagen, Unsplash