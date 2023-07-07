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Электромобили Volkswagen не выдерживают конкуренции с «китайцами»

Хэтчбек Volkswagen ID.3 резко подешевел на 3,2 тыс. долларов в Китае из-за конкуренции с местными производителями.

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Цена на производимый на совместном предприятии SAIC-Volkswagen электрический хэтчбек Volkswagen ID. 3 резко упала с 19,7 до 16,5 тыс. долларов по причине отсутствия спроса у покупателей.

Если сравнивать с местными производителями, то продажи немецкой марки хуже более чем в 10 раз. Так, в мае Volkswagen продала всего 2556 единиц ID.3, в то же время за месяц BYD Dolphin разошелся в количестве 29 081 единицы, а BYD Yuan Plus – в количестве 26 072 единицы.

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В Volkswagen рассчитывают, что снижение цены исправит ситуацию, однако конкуренты могут поступить точно так же – «китайцы» хорошо умеют играть на понижение.

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Источник: IXBT

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