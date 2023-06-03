Kaiyi E5 приспособили к эксплуатации в России

Седан получил новую комплектацию.

Седан Kaiyi E5 калининградской сборки обзавелся в России новой комплектацией Luxury+ за 2 миллиона рублей.

По сравнению с Luxury новый вариант богаче на нужные в холодное время подогревы руля и форсунок омывателя, а также на цифровую комбинацию приборов. Двигатель 1,5 л в сочетании с вариатором остались без изменений.

Все Kaiyi E5 оснащаются 17-дюймовыми колесами, мультимедийной системой с дисплеем диагональю 10,25 дюйма, электрорегулировками сиденья водителя, камерами кругового обзора, кондиционером, задним парктроником, люком, кнопкой запуска двигателя и системой бесключевого доступа, светодиодной оптикой и четырьмя подушками безопасности.

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Источник: Газета.ру