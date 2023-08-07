На этих авто таксисты ездят сейчас, а на этих им придется ездить
В Москве прошел Международный Евразийский форум «Такси», на котором собралось более 1500 человек из 64 регионов России.
На форуме среди прочего были озвучены любопытные данные о работе такси в регионах. Так, среднее время подачи автомобиля в Москве составляет 4 минуты, и это один из лучших показателей в мире, отметил Владимир Макаров, замруководителя столичного Дептранса.
- Услугами такси в Москве ежедневно пользуются 1,7 млн человек
- Пассажиропоток в 2023 году вырос примерно на 100 тыс. человек
- Более 586 млн человек перевезено в Москве за 2022 год
- В системе учета КИС «АРТ» (запущена в 2021 году) зарегистрировано более 300 тысяч водителей
- Из зарегистрированных в столице таксистов 71% – граждане РФ и 29% – иностранные граждане
- Среди иностранных таксистов больше всего граждан Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
- Средний возраст водителя такси – 37 лет, средний стаж вождения – 15 лет
Также чиновник перечислил самые популярные автомобили такси (на текущий момент): это Hyundai Solaris, VW Polo и Kia Rio. Но понятно, что притока таких моделей в ближайшее время не предвидится.
Среди «набирающих обороты» Москвич, в том числе и его электрическая версия, а также модели Chery, Geely, JAC.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: МЕФТ
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
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