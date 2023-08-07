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На этих авто таксисты ездят сейчас, а на этих им придется ездить

Любопытные данные о работе такси озвучили в столичном Дептрансе

В Москве открылся форум «Такси»

В Москве прошел Международный Евразийский форум «Такси», на котором собралось более 1500 человек из 64 регионов России.

На форуме среди прочего были озвучены любопытные данные о работе такси в регионах. Так, среднее время подачи автомобиля в Москве составляет 4 минуты, и это один из лучших показателей в мире, отметил Владимир Макаров, замруководителя столичного Дептранса.

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  • Услугами такси в Москве ежедневно пользуются 1,7 млн человек
  • Пассажиропоток в 2023 году вырос примерно на 100 тыс. человек
  • Более 586 млн человек перевезено в Москве за 2022 год
  • В системе учета КИС «АРТ» (запущена в 2021 году) зарегистрировано более 300 тысяч водителей
  • Из зарегистрированных в столице таксистов 71% – граждане РФ и 29% – иностранные граждане
  • Среди иностранных таксистов больше всего граждан Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
  • Средний возраст водителя такси – 37 лет, средний стаж вождения – 15 лет

Также чиновник перечислил самые популярные автомобили такси (на текущий момент): это Hyundai Solaris, VW Polo и Kia Rio. Но понятно, что притока таких моделей в ближайшее время не предвидится.

Среди «набирающих обороты» Москвич, в том числе и его электрическая версия, а также модели Chery, Geely, JAC.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МЕФТ

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

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За РулемАлексеева Елена
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