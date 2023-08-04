Новый Москвич 6 представили общественности

Лифтбек Москвич 6 показали на XI Международном Евразийском форуме «Такси»

Москвич 6 представили на XI Международном Евразийском форуме «Такси». В соответствии с тематикой мероприятия, выставочный экземпляр дебютировал в ярко-желтом цвете. Начать производство новой модели автозавод «Москвич» планирует в четвертом квартале 2023 года.

Автомобиль, по сути, является китайским JAC Sehol Yao или, в дорестайлинговом варианте, Sehol A5 Plus. Планируется выпускать Москвич 6 в трех комплектациях: «эконом», «комфорт» и «престиж». В самом бюджетном варианте он будет с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 136 л.с., а в более дорогих – с тем же мотором, но с увеличенной до 174 л.с. мощностью.

Размеры лифтбека – 4780х1820х1492 мм при колесной базе 2770 мм.

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Источник: Российская газета

Фото: https://t.me/mash_tech/942