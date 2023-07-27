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Российский завод Haval запустит в производство еще одну модель

Скорее всего, это будет только что стартовавший в продажах недорогой кроссовер M6.

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Расположенный в Тульской области завод Haval последнее время активно работает над локализацией производства и при этом уже достиг потолка производительности. Но мощность завода можно увеличить – в частности, для того, чтобы запустить новую модель. Сейчас в гамме числятся Jolion, F7, F7x, H9 и Dargo, но скоро в этом ряду ожидается пополнение.

«Все модели, которые есть, будут продолжать производиться до того времени, пока компания не примет решение о замене этих автомобилей. Если мы говорим о новой локализации, мы рассматриваем локализацию в том числе и Haval M6, а это будет новая модель», – заявил исполнительный директор российской отделения Haval Андрей Акифьев.
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Напомним, что модель Haval M6 в Россию уже пришла – буквально на днях стартовали ее продажи. Вариант интересный: цену базовой версии дистрибьютор сумел удержать в пределах 2 млн рублей. Покупателю модель доступна с бензиновым двигателем 1.5 мощностью 143 л.с. и крутящим моментом в 202 Н·м.

То есть до того, как встать на российский конвейер Haval, модель будет поставляться к нам из Китая. Стоит отметить, что ввиду большой популярности этой китайской марки и ограниченных возможностях ее российского завода, в РФ импортируются и другие модели. Доля «локальных» Хавейлов, по словам Акифьева, составляет чуть более 60%.

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Источник: Коммерсант

Фото: Haval

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