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Российский завод Haval достиг предела мощности

Из-за имеющихся ограничений некоторое количество машин приходится заказывать из Китая…

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За первую половину 2023 года завод Haval, расположенный в ОЭЗ «Узловая» в Тульской области, произвел более 35 тысяч автомобилей, примерно в равных количествах выпустив все модели гаммы: Jolion, F7, F7x, H9 и Dargo. При этом предприятие достигло пиковой мощности производства.

«Если мы говорим про производство, то мы все-таки упираемся, скажем так, в мощности завода. У нас есть потребность продавать больше — для этого мы заказываем некоторое количество машин в Китае», – заявил исполнительный директор российской отделения Haval Андрей Акифьев.
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При этом доля новых машин Haval местной сборки на рынке РФ составляет более 60%, отметил Акифьев. И изыскать резервы для увеличения мощности российского завода можно, считает топ-менеджер – в частности, путем «расширения узких зон», таких как линии сварки и окраски.

Напомним, работающее с 2019 года вышло на проектную мощность еще в ноябре-декабре 2021 года, суммарно за тот год выпустив около 80 тысяч автомобилей. Сейчас усилия руководства направлены главным образом на локализацию компонентов и расширение компетенций: строятся завод двигателей и кластер автокомпонентов, анонсировано создание центра НИОКР.

Источник: Коммерсант

Фото: Haval

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