В России начались продажи бюджетного кроссовера Haval: известны цены

Первые автомобили уже поступили в дилерские салоны.

Haval объявил старт продаж в России нового бюджетного кроссовера M6. Российскому покупателю автомобиль доступен сбензиновым двигателем 1.5 мощностью 143 л.с. с максимальным крутящим моментом в 202 Н·м.

Стоимость кроссовера – от 1,949 млн рублей с 6-ступенчатой МКП и от 2,099 млн рублей – с 7-ступенчатым «роботом».

Кроссовер адаптирован к эксплуатации в российских условиях: основные элементы кузова оцинкованы, колесные арки и нижняя часть обработаны специальным антикоррозийным покрытием, а накладки из неокрашенного пластика, расположенные по низу переднего и заднего бамперов и дверей, более устойчивы к внешнему воздействию.

Производитель характеризует M6 как «доступный семейный автомобиль, который отвечает всем требованиям безопасности и комфорта, а также имеет оптимальное технологическое оснащение».

При этом Haval M6 отлично подойдет тем, кто ценит комфорт и любит путешествовать – багажник рассчитан на объем от 808 до 1700 литров (в зависимости от положения задних сидений).

Автомобиль доступен в единственной комплектации и представлен в трех цветах – белом, черном и сером.

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Источник и фото: Haval