В России представлен кроссовер GAC нового поколения: он дешевле предшественника

GAC GS8 назвали «новым шедевром компании GAC Motor».

Кроссовер GAC GS8 вышел на рынок России: накануне состоялась презентация модели. Премиальный флагман линейки GAC во всех комплектациях получил полный привод, 8-ступенчатый автомат Aisin и двухлитровый мотор мощностью 248 л.с.

В 2023 году компания намерена реализовать в России порядка 5 тыс. автомобилей.

GAC GS8 представлен в четырех комплектациях: GL по цене 3,499 млн рублей, GT (3,799 млн рублей), GX (4,066 млн рублей) и GX Premium (4,099 млн рублей). Как с удивлением отметили эксперты, по сравнению с первой генерацией автомобили подешевели, что нехарактерно для российского рынка.

Покупатель может выбрать кроссовер в одном из четырех цветов: черном, белом, сером или серебристом. В топовой комплектации есть зеленый оттенок.

Размеры GAC GS8 второго поколения составляют 4980 х 1950 х 1780 мм при колесной базе 2920 мм. Разгоняется до 100 км/ч он за приличные 6,5 секунды. В салоне могут разместиться семь пассажиров.

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Источник: Китайские автомобили

Фото: https://t.me/maximkadakov/2185