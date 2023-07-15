Топ-10 моделей, которые называют «пенсионными» автомобилями

У них самые возрастные водители, а значит, такие машины самые практичные и удобные. Проверено опытом и временем.

Чем старше автомобилист, тем больше он ценит практичные, удобные и предсказуемые модели. По крайней мере, это показывает страховая статистика, составленная немецким порталом Verivox (анализировали водители Германии). Победители рейтинга схожи по некоторым характеристикам. Однако хороший доступ, вертикальная посадка и хороший обзор – далеко не все технические характеристики, которые требуются модели для победы в этом рейтинге.

Особой популярностью у старшего поколения пользуются компактные внедорожники и кроссоверы. Так, в случае с возрастными людьми от 70 до 79 лет доля внедорожников в Германии на 60% выше средней.

В данном исследовании аналитики решили сосредоточиться на «пенсионном» поколении, то есть лицах от 65 лет и старше. Причем в рейтинге указаны лишь сами модели, их поколения не фиксируются.

Топ-10 автомобилей с самыми возрастными водителями

Производитель Модель Средний возраст

водителей Доля водителей

в возрасте 65 лет + Skoda Yeti 60,5 44,3% Mercedes-Benz B-Klasse 58,9 40,5% Audi Q3 58 39,7% Honda Jazz 55 29,5% BMW X3 55,8 28,8% Nissan Qashqai 55,8 28,6% VW Tiguan 54,2 27,8% BMW X1 54,9 27,7% Dacia Sandero 54,9 27,1% Mercedes-Benz SLK-Klasse 57,1 27%

Эксперты объясняют, как в топ попал Mercedes SLK, который несколько выпадает из этой статистики, ведь это довольно непрактичный в быту родстер. Это «автомобиль мечты», он довольно дорогой, но есть автолюбители, а скорее знатоки автомобилей (оказывается, их немало!), которые не изменяют свой любимой модели даже на пенсии. Ну и, разумеется, это не единственный автомобиль в их гараже.

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Источник: Auto, motor und Sport

Фото: Depositphotos