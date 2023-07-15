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Топ-10 моделей, которые называют «пенсионными» автомобилямиТоп-10 моделей, которые называют «пенсионными» автомобилями
У них самые возрастные водители, а значит,...

Топ-10 моделей, которые называют «пенсионными» автомобилями

У них самые возрастные водители, а значит, такие машины самые практичные и удобные. Проверено опытом и временем.

Эти водители реже попадают в аварии, но чаще становятся их виновниками

Чем старше автомобилист, тем больше он ценит практичные, удобные и предсказуемые модели. По крайней мере, это показывает страховая статистика, составленная немецким порталом Verivox (анализировали водители Германии). Победители рейтинга схожи по некоторым характеристикам. Однако хороший доступ, вертикальная посадка и хороший обзор – далеко не все технические характеристики, которые требуются модели для победы в этом рейтинге.

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Особой популярностью у старшего поколения пользуются компактные внедорожники и кроссоверы. Так, в случае с возрастными людьми от 70 до 79 лет доля внедорожников в Германии на 60% выше средней.

В данном исследовании аналитики решили сосредоточиться на «пенсионном» поколении, то есть лицах от 65 лет и старше. Причем в рейтинге указаны лишь сами модели, их поколения не фиксируются.

Топ-10 автомобилей с самыми возрастными водителями

ПроизводительМодельСредний возраст
водителей		Доля водителей
в возрасте 65 лет +
Skoda Yeti60,544,3%
Mercedes-Benz B-Klasse58,940,5%
Audi Q35839,7%
Honda Jazz5529,5%
BMW X355,828,8%
Nissan Qashqai55,828,6%
VW Tiguan54,227,8%
BMW X154,927,7%
Dacia Sandero54,927,1%
Mercedes-Benz SLK-Klasse57,127%

Эксперты объясняют, как в топ попал Mercedes SLK, который несколько выпадает из этой статистики, ведь это довольно непрактичный в быту родстер. Это «автомобиль мечты», он довольно дорогой, но есть автолюбители, а скорее знатоки автомобилей (оказывается, их немало!), которые не изменяют свой любимой модели даже на пенсии. Ну и, разумеется, это не единственный автомобиль в их гараже.

Источник: Auto, motor und Sport

Фото: Depositphotos

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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