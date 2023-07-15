Топ-10 моделей, которые называют «пенсионными» автомобилями
Чем старше автомобилист, тем больше он ценит практичные, удобные и предсказуемые модели. По крайней мере, это показывает страховая статистика, составленная немецким порталом Verivox (анализировали водители Германии). Победители рейтинга схожи по некоторым характеристикам. Однако хороший доступ, вертикальная посадка и хороший обзор – далеко не все технические характеристики, которые требуются модели для победы в этом рейтинге.
Особой популярностью у старшего поколения пользуются компактные внедорожники и кроссоверы. Так, в случае с возрастными людьми от 70 до 79 лет доля внедорожников в Германии на 60% выше средней.
В данном исследовании аналитики решили сосредоточиться на «пенсионном» поколении, то есть лицах от 65 лет и старше. Причем в рейтинге указаны лишь сами модели, их поколения не фиксируются.
Топ-10 автомобилей с самыми возрастными водителями
|Производитель
|Модель
|Средний возраст
водителей
|Доля водителей
в возрасте 65 лет +
|Skoda
|Yeti
|60,5
|44,3%
|Mercedes-Benz
|B-Klasse
|58,9
|40,5%
|Audi
|Q3
|58
|39,7%
|Honda
|Jazz
|55
|29,5%
|BMW
|X3
|55,8
|28,8%
|Nissan
|Qashqai
|55,8
|28,6%
|VW
|Tiguan
|54,2
|27,8%
|BMW
|X1
|54,9
|27,7%
|Dacia
|Sandero
|54,9
|27,1%
|Mercedes-Benz
|SLK-Klasse
|57,1
|27%
Эксперты объясняют, как в топ попал Mercedes SLK, который несколько выпадает из этой статистики, ведь это довольно непрактичный в быту родстер. Это «автомобиль мечты», он довольно дорогой, но есть автолюбители, а скорее знатоки автомобилей (оказывается, их немало!), которые не изменяют свой любимой модели даже на пенсии. Ну и, разумеется, это не единственный автомобиль в их гараже.
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Источник: Auto, motor und Sport
Фото: Depositphotos
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