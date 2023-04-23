Названы виновники самых нелепых ДТП

В ЕС сейчас обсуждается вопрос, должны ли такие люди проходить обязательные тесты на здоровье, чтобы продолжать водить машину?

На улице Вайтцштрассе в Гамбурге аварии с витринами магазинов происходили 24 раза за последние 25 лет. Банк, оптика, прачечная, парикмахерская, цветочный магазин, кафе – у всех в витрине «стояли» машины, и всегда за рулем были водители старше 70 лет, говорит местный житель Гуннар Геллерсен.

Эксперты называют разные причины, почему это происходит: путают педали газа и тормоза, замедленная реакция, ошибка в выборе передачи, потеря гибкости в шейном отделе позвоночника, из-за чего трудно лишний раз повернуть голову. В пожилом возрасте стопы многих людей уже не обладают той чувствительностью, к которой они привыкли в молодости.

Независимо от причин, каждая авария возобновляет старую дискуссию: насколько подходят люди пенсионного возраста для вождения? Не пора ли сдать обязательные экзамены по вождению? Или врачи должны судить, кому еще разрешено садиться за руль в старости?

Эти вопросы сейчас активно обсуждают в Комиссии ЕС. Согласно планам Брюсселя, водительские права должны обновляться каждые пять лет с 70-летнего возраста. Но Комиссия хочет оставить на усмотрение стран ЕС, останется ли это чисто бюрократической процедурой или будет предусмотрена проверка навыков вождения и здоровья.

В Швейцарии действует такая модель: врач должен подтверждать пригодность к вождению каждые два года у пациентов с 75 лет. Если водитель показывает слабые места при проверке здоровья, его водительские права могут ограничить, например, определенными типами дорог, временем суток, оборудованием транспортного средства или индивидуальной скоростью.

В ADAC предлагают сотрудничать с автошколами. Чтобы пожилой водитель время от времени заезжал туда и проходил проверку своих навыков с инструктором по вождению. А тот уже обратит внимание на то, насколько хорошо возрастной водитель ориентируется и насколько легко он отвлекается.

В перспективе же, возможно, будут оборудованы и специальные автомобили для людей в возрасте. Сотовые телефоны для них уже давно присутствуют на рынке, не хватает автомобилей, которые помогали бы им, нивелируя слабые места владельцев.

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Источник: Auto Motor und Sport

Фото: depositphotos.com