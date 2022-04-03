Пожилым водителям напомнили про опасные «звоночки»

Рано или поздно наступит время, когда придется «повесить на гвоздь» ключи от машины.

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Частью безопасного вождения для возрастных водителей является знание того, когда пора остановиться. Трудно отказаться от свободы, которую дает наличие водительских прав, но когда от этого зависит ваша безопасность, безопасность ваших пассажиров и других участников дорожного движения, придется принять это нелегкое решение, отметили специалисты Zutobi, международного холдинга по онлайн-обучению вождения автомобилем.

В какой-то момент приходит время прекратить вождение. Подумайте об этом некоторое время, прислушайтесь к советам других и примите решение для себя, говорят специалисты.

Подумать об этом стоит, если:

члены вашей семьи стали больше беспокоиться, когда вы за рулем



ваш врач выражает опасения, что вы физически и/или умственно способны водить машину

вам стало некомфортно управлять автомобилем

ваши зрение и слух резко ухудшаются.

Однако есть способы дольше сохранять возможность управлять машиной, и в Zutobi рассказали о них.

Поддерживайте хорошую физическую форму

Хотя вождение не является особенно напряженной деятельностью, оно требует определенного уровня физической подготовки и гибкости. Физическая активность улучшает общее состояние здоровья, что, в свою очередь, улучшает вашу способность сохранять бдительность и быстро реагировать. Ежедневная прогулка — самый простой и действенный способ для пожилых людей поддерживать себя в форме.

Регулярно проверяйте зрение и слух

С возрастом становится все труднее слышать и видеть. Эти чувства чрезвычайно важны для безопасного вождения, поэтому запланируйте регулярные проверки зрения и слуха с помощью своего врача.

Следите за лекарствами

Лекарства могут ухудшить вашу способность управлять автомобилем. Всегда читайте этикетки и помните о побочных эффектах, таких как сонливость, когда собираетесь куда-то ехать.

Ездите только в хорошую погоду и днем

Плохие погодные условия, такие как снег, дождь или ветер, а также плохие дорожные условия, такие как ремонтные работы, затрудняют управление автомобилем. Стоит вообще избегать сложных условий вождения. Дважды подумайте, прежде чем ехать в плохую погоду. В большинстве случаев можно подождать несколько часов, пока погода не прояснится.

Избегайте езды в одиночку

Если у вас есть травма или заболевание, которое непредсказуемо влияет на вашу способность управлять автомобилем (например, резкое падение уровня сахара в крови при диабете), старайтесь брать с собой друга или члена семьи, который может взять на себя управление в случае необходимости.

Примите свои ограничения

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Научитесь принимать тот факт, что с возрастом способность водить машину становится все более ограниченной. Внесите коррективы, чтобы компенсировать это. Водите с осторожностью, будучи пожилым человеком, соблюдайте ограничения скорости, регулируйте скорость в зависимости от условий, чуть увеличивайте привычную дистанцию и т. д.

За плечами автовладельцев старшего поколения — опыт, мудрость, да и денег успели подкопить, поэтому цвет, проходимость и страна-производитель автомобиля для них не так уж важны.



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