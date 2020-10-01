5 главных параметров машины для водителя 55+. И это не цвет!

За плечами автовладельцев старшего поколения опыт, мудрость, да и денег успели подкопить, поэтому цвет, проходимость и страна-производитель волнуют не очень.

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Конечно, «55 плюс» — особая категория автолюбителей. Уже кое-что удалось повидать на своем веку, сменить не один автомобиль, но к определенному возрасту и требования становятся несколько иными. Выяснить, какие критерии наиболее значимы для старшего поколения, помогли эксперты аналитического центра «Авито Авто», которые провели по просьбе «За рулем» серию опросов.

Что важно?

Взрослые водители, прежде всего, смотрят на надежность, цену, топливную экономичность и комфорт автомобиля. Надежность — определяющий критерий для 79% респондентов старше 55 лет, стоимость и топливную экономичность назвали значимыми характеристиками по 67% опрошенных, а за комфорт проголосовали 61% респондентов.

При этом из результатов опросов следует, что все перечисленные параметры для «55 плюс» гораздо важнее, чем для представителей других возрастных групп: за каждый из них опрошенные младше 55 лет «голосовали» менее активно.

Важное значение для вас, наши мудрые и опытные автовладельцы, имеет и тип двигателя — этот критерий выбрали 58% опрошенных старше 55 лет. Около 40% волнуют такие параметры, как низкая цена на запчасти, вместительность салона, объем багажного отделения и тип кузова.

А это волнует не очень

Не очень, как оказалось, беспокоят вас цвет, проходимость и страна производства — эти характеристики важны менее чем 30% опрошенных. Также не сильно интересует возможность самостоятельного ремонта, востребованность на вторичном рынке, статусность марки и экологичность автомобиля: каждый из этих параметров набрал в итоге менее 10%. При этом респонденты из других возрастных групп считают перечисленные характеристики более важными. Так, например, возможность самостоятельного ремонта имеет значение для 17% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и для 21% опрошенных в возрасте от 45 до 54 лет.

Комфорт и безопасность

Конечно же, водителям в возрасте важны определенные составляющие комфорта. Так, участники исследования необходимым чаще всего называли кондиционер: его сочли обязательным 71% опрошенных. В топе других наиболее востребованных функций оказались также электрообогрев ветрового стекла и боковых зеркал заднего вида и обогрев передних сидений. Это оснащение считают значимым по 59% опрошенных старше 55 лет — в полтора раза больше, чем в других возрастных группах.

Также для вас большее значение, чем для опрошенных из других групп, имеют навигационная система (эту функцию назвали значимой 68% участников исследования) и радио (за него «проголосовали» 58% респондентов).

Наличие двухзонного климат-контроля и обогрев задних сидений являются решающими факторами при выборе автомобиля для 40% опрошенных старше 55 лет. В то же время водители помладше считают эти функции важными лишь в 37% случаев.

Что касается безопасности, вы голосуете за автосигнализацию, систему контроля слепых зон, наличие камеры заднего вида, а также передних и задних парковочных датчиков — каждую из этих функций назвали важной более 50% респондентов.

Но это, как говорится, в среднем. Мы поинтересовались мнением конкретного человека: какие критерии важны для него при выборе автомобиля?

Владимир Вераксич, 69 лет, владелец универсала Skoda Superb (2 л TSI, 1992 г.в.)

«Не секрет, что чем увереннее возрастной водитель себя чувствует в финансовом плане, тем активнее пользуется „бонусами“, которые предоставляет современное автомобилестроение. В этом смысле, наверное, я не типичный пенсионер, до сих пор работаю и получаю пенсию военного. Поэтому пока могу себе позволить такой автомобиль, хотя его обслуживание и ремонт вылетает в копеечку. Так, недавно поменял топливный насос, вместе с работой за это пришлось выложить 47 тысяч, да и ежегодное ТО обходится недешево.

До этого у меня была прекрасная Волга (ГАЗ-24), с которой расставался со слезами и до сих пор вспоминаю. Но вот теперь, наверно, я на ней комфортно ездить уже не смог бы. Припоминаю, что и кресло было менее удобным, отсутствовал кондиционер, да и шумно, и тряско было в машине… Хотя в молодости этого особо не замечаешь. Сейчас без кондиционера, ABS, подушек безопасности, датчиков парковки, подогрева сидений, удобного кресла и еще с десятка комфортных мелочей я уже автожизни себе не представляю. Но когда придет время совсем осесть на пенсии, думаю, машину все же придется поменять, эта уже станет «неподъемной». Да и куда я особо буду ездить? На дачу и обратно! Поэтому на будущее присматриваюсь к Ладе Ларгус — недорогой, надежный и экономичный вариант в моем случае».

Но есть водители в возрасте, которые любят скорость и не боятся ее, как этот пожилой джентльмен, который в 78 лет почувствовал жажду скорости и купил McLaren 720S Spider.

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