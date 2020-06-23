В 78 лет он почувствовал жажду скорости и купил McLaren 720S Spider

Этот «парень» уже проехал около 4000 км на своем новеньком спорткаре.

Автомобили McLaren — одни из самых быстрых в мире, но этот факт не повлиял на намерение 78-летнего немца приобрести новенький 720S Spider за 400 000 долларов, что он и сделал в конце прошлого года.

Жажда скорости у Генри Харрфельдта вдруг возникла в 78 лет, и хотя у него за плечами был некоторый опыт гонок, а также он владеет AC Cobra и Ford GT40, но Spider 720S — самый быстрый спорткар в его коллекции, и родные отговаривали его от рискованной покупки, но он не сдался и утверждает, что только за рулем этой машины он чувствует себя абсолютно счастливым.

Под капотом «Паука» 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который развивает 710 л.с. и 568 Нм (770 Нм) крутящего момента. Этот двигатель агрегатируется семиступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением, привод в автомобиле на задние колеса.

Харрфельдт говорит, что он часто ездит на своем 720S Spider и любит хорошенько разогнаться на загородном шоссе. Этот пенсионер эвполне доволен жизнью, человек он, как понимаете, небедный, всю жизнь трудился, и, уйдя на отдых, решил осуществить свою мечту. А заодно доказать миру, что его возраст — это еще не старость.

Кстати, его пример вдохновляет и других: «Мне 64 года. Я покажу моей жене... Кто сказал, что я слишком стар для такой машины?», «Этот парень такой классный, наслаждается жизнью!» — пишут пользователи.

Этот дедушка на 100-летие подарил себе электромобиль.



Видео:YouTube