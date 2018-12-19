Родственники шутят, что в 100 лет глава семьи решился «встать под напряжение». Он же объясняет решение тем, что более ответственно теперь относится к экологии.

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Луи Моро живет на юге Франции, и когда ему стукнуло 100 лет, он приобрел свой первый электромобиль — Renault ZOE. Пенсионер не только хочет освоить современные технологии, но и помочь окружающей среде.

Луи Моро вообще всю жизнь любил технические новинки. Так, его семья была одной из первых в городке, у кого появилась стиральная машина. И несмотря на преклонный возраст, интерес к освоению нового у пенсионера не иссяк.

«Главной для меня стала забота об окружающей среде. Особенно беспокоит будущее моих десяти правнуков, которым от 11 до 25 лет», — объясняет пенсионер, живущий к северу от Тулузы.

То, что выбор пал на ZOE, не было совпадением, его первым автомобилем был Renault. Начиная с 4СV в начале 50-х, этот фанат Renault поездил на шести R5, двух R12 и нескольких Clio.

Проблем с вождением у него никогда не было, а поскольку он живет в сельской местности, а ближайший магазин находится в трех километрах, автомобиль ему жизненно необходим, поэтому машины в семье были всегда. И вот, через девять дней после своего 100-летия, бывший промышленный дизайнер отправился покупать первый электрокар.

С тех пор подержанная ZOE используется ежедневно. В дополнение к обычным походам по магазинам активный пенсионер посещает на ней старинного друга, который живет в девяти километрах от его дома. Заряжает машину он дома, и уверяет, что делает это в субботний вечер, при этом запаса электричества хватает на неделю.

Особенно в этой истории потрясает, что Луи Моро в 100 лет все еще водит машину, активен и открыт ко всему новому! Интересно, а какие автомобили мы сможем себе подарить на 100-летие?

Еще один активный пенсионер создал кемпер с гигантской душевой кабиной. Правда, сил у него побольше — пока ему не 100 лет.

Фото: depositphotos.com