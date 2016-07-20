Сечин не видит будущего у электромобилей

Глава Роснефти усомнился в перспективности электрокаров как с экологической, так и с экономической точки зрения.

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Выступая на энергетической сессии Евразийского экономического форума, глава Роснефти Игорь Сечин рассказал о проблемах, которые принято замалчивать производителями электромобилей.

Понятно, что рассуждал он с точки зрения производителя нефти, но все же обрисованный им круг проблем действительно существует. Так, до сих пор не решена задача снижения стоимости аккумуляторов, не менее остро стоит вопрос их утилизации, особенно принимая во внимание токсичность соединений, которые выделяются при их переработке.

Кроме того, сложно развивать зарядную инфраструктуру, она более-менее налажена лишь в нескольких странах мира, но при снижении субсидий на производство электромобилей их продажи сразу падают. А значит, электрозаправки оказываются нерентабельными. Если субсидирование прекратится, жизнеспособность электрических транспортных средств окажется под вопросом.

Таким образом, электромобилизация сомнительна как с экологической, так и с экономической точки зрения.

В то же время постоянно совершенствуются традиционные двигатели внутреннего сгорания, они становятся более экологичными, одновременно нефтяные компании переходят к производству более чистого топлива. Все это повышает привлекательность двигателей такого типа.

Еще одна проблема в развитии электромобилей — дефицит лития, кобальта и других редкоземельных металлов, добыча которых ведется всего в нескольких странах мира. Зависимость от нескольких поставщиков может отразиться на стабильности развития отрасли.

Ну и наконец, если мир полностью перейдет на электромобили, спрос на электроэнергию вырастет минимум на 30%, возобновляемая электроэнергетика не сможет обеспечить этот рост. Да и производство электромобилей крайне энергоемко — на 20–60% больше, чем у их бензиновых аналогов.

Однако ранее был найден и неожиданный плюс электромобилей — одна тюнинговая компания превращает их в катафалки. Такой вид транспорта как нельзя лучше подходит для проводов в последний путь — электрокары абсолютно бесшумны.

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