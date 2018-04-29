Компания Brahms Electric Vehicles превращает электромобили в катафалки. Теперь британцы добавили в свой «портфель» второе поколение электрокара Nissan Leaf.

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Подтверждаем сразу — в названии компании действительно заложено имя известного немецкого композитора Иоганнеса Брамса. Выглядит странно, учитывая, что Brahms Electric Vehicles — английская компания. Но владельцы объясняют это так: «Мы хотели получить международно-признанное имя для нашей компании, которое отражало бы качество нашей работы. Искренность и красота музыки Брамса вдохновляет нас как дизайнеров на то, чтобы добиваться лучших результатов для наших клиентов в Великобритании и во всем мире».

Особенность этой компании в том, что она работает, как видно из названия, только с электромобилями. Началось это еще в 2011 году с Nissan Leaf, производство которого стартовало в Сандерленде, на северо-востоке Англии. Позже электрический фургон Nissan eNV200 и Tesla Model S дополнили модельный ряд. Но компания постоянно обновляет свое предложение — и вот уже «клиентов» в последний путь провожает новейший Nissan Leaf второго поколения.

Нужно отметить, что это довольно дорогостоящий «тюнинг». Компании пришлось увеличить колесную базу примерно на 80 см, чтобы Leaf мог выполнить новое предназначение. Таким образом катафалк достигает в длину 5,25 метра и в высоту 1,80 метра.

Электропривод, состоящий из двигателя мощностью 110 кВт (150 л.с.) и 40-киловаттной батареи, оставили нетронутым. Благодаря большим размерам и немного большему весу катафалка, это означает, что расстояние пробега на одной зарядке сокращается по сравнению со стандартным автомобилем. При этом восьмилетняя гарантия Nissan на аккумулятор сохраняется.

Стоит такой электромобиль порядка 78 000 фунтов (около 98 000 долларов). Сейчас компания присматривается к потенциальным покупателям — похоронным конторам и надеется, что спрос будет. Ведь у электрокатафалка есть важное преимущество перед автомобилями с ДВС — он практически бесшумный и поэтому как нельзя лучше походит для проводов последний путь — они станут максимально тихими и достойными.

В этом смысле комбинация электромобиля и катафалка, которую предлагает Brahms Electric Vehicles, выглядит логичной.

Что касается обычных электрокаров, то с 1 июля 2019 года, согласно резолюции ЕС, они обязаны издавать звук, который им «навязывают» принудительно. Это должно способствовать предотвращению несчастных случаев.

Фото: Brahms Electric Vehicles