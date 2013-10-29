Пенсионер-креативщик создал кемпер с гигантской душевой кабиной

Поражают мастерство и выдумка людей, вручную создающих автодома для путешествий.

Этот, единственный в своем роде Mercedes Sprinter сделал ютубер, который занялся переделкой машин после успешной карьеры фотографа. Похоже, что у него есть навыки автомобильного дизайна, по крайней мере когда дело доходит до кемперов. Этот Mercedes Sprinter начал свою жизнь как обычный фургон более полутора лет назад и, как показывает видео, сумел стать совершенно новой функциональной машиной.

С помощью iPad можно контролировать механические системы Sprinter. Далее мы видим раздвижную двухспальную кровь, телевизор с плоским экраном, установленный на шарнирном креплении. На крыше расположены солнечные панели, которые вырабатывают достаточно электричества, чтобы хватило для питания систем автомобиля в течение дня, ничего не «занимая» у аккумулятора.

В автодоме есть небольшая кухонька с раковиной, холодильником и множеством шкафчиков.

Но самая крутая «фишка» этого самодельного фургона — массивный полноразмерный душ, лейка в котором изготовлена на заказ из нержавеющей стали. Для тех, кто предпочитает мыться на открытом воздухе, имеется второй душ в хвосте автомобиля. Есть и туалет — он установлен на ползунке и убирается под раковину.

Внимание к деталям — вот то, что действительно отличает этот фургон, ведь сделан он, как говорится, для себя любимого. Здесь явно поработал инженерный ум, так как все выверено до миллиметров.

Видео: YouTube