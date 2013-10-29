Пенсионер-креативщик создал кемпер с гигантской душевой кабиной — журнал За рулем

Пенсионер-креативщик создал кемпер с гигантской душевой кабиной

Поражают мастерство и выдумка людей, вручную создающих автодома для путешествий.

Mercedes-Benz Sprinter
Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz > Sprinter

Этот, единственный в своем роде Mercedes Sprinter сделал ютубер, который занялся переделкой машин после успешной карьеры фотографа. Похоже, что у него есть навыки автомобильного дизайна, по крайней мере когда дело доходит до кемперов. Этот Mercedes Sprinter начал свою жизнь как обычный фургон более полутора лет назад и, как показывает видео, сумел стать совершенно новой функциональной машиной.

С помощью iPad можно контролировать механические системы Sprinter. Далее мы видим раздвижную двухспальную кровь, телевизор с плоским экраном, установленный на шарнирном креплении. На крыше расположены солнечные панели, которые вырабатывают достаточно электричества, чтобы хватило для питания систем автомобиля в течение дня, ничего не «занимая» у аккумулятора.

В автодоме есть небольшая кухонька с раковиной, холодильником и множеством шкафчиков.

Но самая крутая «фишка» этого самодельного фургона — массивный полноразмерный душ, лейка в котором изготовлена на заказ из нержавеющей стали. Для тех, кто предпочитает мыться на открытом воздухе, имеется второй душ в хвосте автомобиля. Есть и туалет — он установлен на ползунке и убирается под раковину.

Внимание к деталям — вот то, что действительно отличает этот фургон, ведь сделан он, как говорится, для себя любимого. Здесь явно поработал инженерный ум, так как все выверено до миллиметров.

Видео: YouTube

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Отзывы о Mercedes-Benz Sprinter (8)

Mercedes-Benz 2015 / срок владения 1 — 3 года

Комментарий:

Раньше марка мерседес означало качество и что двигатель без проблем проедет миллион, но капитализм взял свое, по всей видимости не ломающиеся машины продавать не выгодно. Я отработал на спринтере 3 года, машина была не не новая, с пробегом 80 тысяч. первый год я ездил и в ус не дул, делал ТО толь...

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