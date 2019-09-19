Американские кемперы с блестящим алюминиевым корпусом и впечатляющим аэродинамическим дизайном всегда выглядят эффектно. Особенно, если речь идет о новой эксклюзивной версии Wave от Bowlus Road Chief.

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Обтекаемые алюминиевые караваны известны среди ценителей как «серебряные сигары». Вот новая модель от Bowlus Road Chief. Пилот и авиаконструктор Хаули Боулюс в 1934 году сделал первый трейлер такого рода на колесах и даже выпустил 80 штук, но потом обанкротился и продал бизнес. Марка Bowlus Road влилась в Airstream, и только в конце 2012 года любитель дизайна и коллекционер автомобилей Джон Лонг купил бренд и права на новое производство — таким образом Bowlus вновь возродился.

На сегодня есть две модели этой марки: «На дороге» (длина — 7,32 метра) и удлиненная версия — «Бесконечные магистрали» (7,92 метра). Оба варианта имеют четыре кровати — две расположены в конической задней части и еще две на трансформируемых в кровать продольных скамьях в центральной части автоприцепа.

Есть тут и душевая комната, и туалет с прекрасным тиковым полом. Дополняет обстановку оборудованная в носовой части кухня с алюминиевыми шкафами, раковиной, плитой и микроволновой печью.

В недавно выпущенной ограниченной версии Wave «Бесконечные магистрали» трейлер выглядит еще благороднее, особенно заметны отличия в интерьере. Для придания «стиля яхты» производитель использует ореховое дерево для отделки столов, пола и предметов мебели, стены же обиты березовым шпоном.

Иллюзию яхты также создают такие элементы, как голубые обивочные чехлы и льняные скатерти и салфетки. Метеорологические приборы для наблюдения за погодой, стилизованные под яхтенные, завершают образ.

В прицепе установлены литиево-железо-фосфатные аккумуляторы и есть быстрое зарядное устройство на 80 ампер. За доплату можно приобрести аккумулирующий электричество солнечный модуль. Бортовая техника может управляться через Bluetooth со смартфона или планшета.

Цены на специальную версию Wave End от Highway Highway Bowlus Road начинается от 225 000 долларов. Автодом выпущен ограниченной серией, но сколько в ней экземпляров, автопроизводитель умалчивает.

Идея конструкторов и дизайнеров такая: Bowlus Road Chief Wave Edition снаружи выглядит почти как самолет (только без крыльев), а внутри как яхта. Два «мира» — воздух и вода — встречаются и объединяются, образуя мобильный дом с множеством элементов высокого стиля и роскоши. Конечно, это отражается в немалой цене, но нужно понимать, что этот кемпер не просто дом на колесах, а, прежде всего, статусная вещь.

Для тех, кто любит экзотику, предложат и внедорожный дом на колесах.



Фото: Bowlus Road Chief