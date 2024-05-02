2-литровый мотор, АКП, полный привод: новый «кореец» получит уникальную начинку
На Пекинском автосалоне был представлен предсерийный Hyundai Santa Fe от Beijing-Hyundai. Внешне отличий от «глобального» аналога не будет, но техническое оснащение станет другим: 2,0-литровый турбомотор, 8-ступенчатая АКП, передний или полный привод. В Южной Корее и США базовый кроссовер Santa Fe продается с 2,5-литровым атмосферным двигателем, но в Китае устанавливать на авто мотор такого объема невыгодно с точки зрения налогов.
Маркировка и характеристики новинки не раскрываются. У покупателей будет возможность выбора конфигурации салона. Сейчас Hyundai Santa Fe предлагается только с шестиместным салоном, но новый внедорожник будет доступен с пятью, шестью или семью посадочными местами.
Фото интерьера пока не опубликованы, на слайдах с презентации можно увидеть только «глобальный» вариант.
Дебют нового Hyundai Santa Fe запланирован на август. Комплектации и цены станут известны тогда же. Гибридные и внедорожные версии для новинки пока не анонсированы. Актуальный Hyundai Santa Fe стоит от 163 до 230 тысяч юаней (22,5-31,7 тысячи долларов).
Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.
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Источник: Autohome.com.cn
Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .