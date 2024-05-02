2-литровый мотор, АКП, полный привод: новый «кореец» получит уникальную начинку

В КНР состоялся показ предсерийного кроссовера Hyundai Santa Fe пятого поколения

На Пекинском автосалоне был представлен предсерийный Hyundai Santa Fe от Beijing-Hyundai. Внешне отличий от «глобального» аналога не будет, но техническое оснащение станет другим: 2,0-литровый турбомотор, 8-ступенчатая АКП, передний или полный привод. В Южной Корее и США базовый кроссовер Santa Fe продается с 2,5-литровым атмосферным двигателем, но в Китае устанавливать на авто мотор такого объема невыгодно с точки зрения налогов.

Hyundai Santa Fe 2024

Маркировка и характеристики новинки не раскрываются. У покупателей будет возможность выбора конфигурации салона. Сейчас Hyundai Santa Fe предлагается только с шестиместным салоном, но новый внедорожник будет доступен с пятью, шестью или семью посадочными местами.

Фото интерьера пока не опубликованы, на слайдах с презентации можно увидеть только «глобальный» вариант.

Дебют нового Hyundai Santa Fe запланирован на август. Комплектации и цены станут известны тогда же. Гибридные и внедорожные версии для новинки пока не анонсированы. Актуальный Hyundai Santa Fe стоит от 163 до 230 тысяч юаней (22,5-31,7 тысячи долларов).

Hyundai Santa Fe 2024

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Источник: Autohome.com.cn